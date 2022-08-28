ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камару УсманЭра Камару Усмана подошла к концу. В полусреднем дивизионе UFC теперь новый чемпион Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022 Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2022/2023
  • 22:41
    • «Сочи» разгромил «Химки»
  • 20:08
    • «Спартак» подписал Бальде
  • 18:18
    • Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги конференций
  • 20:18
    • Исак стал игроком «Ньюкасла»
  • 17:19
    • Состоялся релиз первого трейлера NHL 23
  • 14:59
    • Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023
    Все новости спорта

    «Зенит» выиграет в Екатеринбурге с разгромным счетом?

    «Урал» — «Зенит». Прогноз (к. 1.91) и ставки на чемпионат России 28 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Урал Прогнозы на Зенит Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Урал» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит» пока ни разу не выигрывал в гостях в новом сезоне
    «Зенит» сыграет на выезде против «Урала» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 28 августа, начало — в 13:00 мск. «Урал» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Августа 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 13:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •

    «Урал»

    «Урал» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ после шести сыгранных матчей в которых набрал лишь одно очко.

    На прошлой неделе клуб из Екатеринбурга пригласил на пост главного тренера Виктора Гончаренко, который ранее успешно работал в ЦСКА и «Краснодаре».

    Коэффициенты матча Урал — Зенит

  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.30
  • Ставка
    •

    Но пока что назначение белоруса никак не повлияло на игру и результаты «Урала», который в прошлом туре уступил на своем поле «Нижнему Новгороду» (0:1).

    Катастрофический факт: в шести матчах «Урал» забил лишь один гол.

    «Зенит»

    «Зенит» тем временем поднялся на первое место. В шести матчах действующий чемпион набрал 14 очков.

    Команда Сергея Семака единолично возглавила таблицу по итогам прошлого тура. Сине-бело-голубые выиграли на своем поле у «Торпедо» (2:0).

    Но легкой эту победу не назовешь. Оба гола «Зенит» забил после 80-й минуты. Аутсайдер почти выстоял.

    Все прогнозы на РПЛ

    Кроме того, в августе «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) и одержал победу над ЦСКА (2:1).

    «Зенит» пока ни разу не выигрывал в гостях в новом сезоне. Встречи с «Химками» и «Ахматом» завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Урал» в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Зенита» — за 1.34.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Зенит» слегка забуксовал на старте, но теперь ни у кого нет сомнений — это главный претендент на чемпионство. Команда Семака мощно провела недавние матчи.

    И сложно представить, что у «Зенита» возникнут проблем против такого «Урала». Фактор Гончаренко в данном случае не играет никакой роли. Белорусу досталась проблемная команда, при этом заметно просевшая в психологическом плане.

    Ставка — победа «Зенита» + тотал больше 2,5 за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.93
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Картахена — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Касаткина — Парри
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Пера — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Маннарино — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хюслер — Дьере
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ворскла — Верес
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ворскла — Верес
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Урал» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» выиграет в Екатеринбурге с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры