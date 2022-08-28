«Урал»
«Урал» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ после шести сыгранных матчей в которых набрал лишь одно очко.
На прошлой неделе клуб из Екатеринбурга пригласил на пост главного тренера Виктора Гончаренко, который ранее успешно работал в ЦСКА и «Краснодаре».
Коэффициенты матча Урал — Зенит
Но пока что назначение белоруса никак не повлияло на игру и результаты «Урала», который в прошлом туре уступил на своем поле «Нижнему Новгороду» (0:1).
Катастрофический факт: в шести матчах «Урал» забил лишь один гол.
«Зенит»
«Зенит» тем временем поднялся на первое место. В шести матчах действующий чемпион набрал 14 очков.
Команда Сергея Семака единолично возглавила таблицу по итогам прошлого тура. Сине-бело-голубые выиграли на своем поле у «Торпедо» (2:0).
Но легкой эту победу не назовешь. Оба гола «Зенит» забил после 80-й минуты. Аутсайдер почти выстоял.
Кроме того, в августе «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) и одержал победу над ЦСКА (2:1).
«Зенит» пока ни разу не выигрывал в гостях в новом сезоне. Встречи с «Химками» и «Ахматом» завершились вничью.
Прогноз и ставка
На «Урал» в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Зенита» — за 1.34.
«Зенит» слегка забуксовал на старте, но теперь ни у кого нет сомнений — это главный претендент на чемпионство. Команда Семака мощно провела недавние матчи.
И сложно представить, что у «Зенита» возникнут проблем против такого «Урала». Фактор Гончаренко в данном случае не играет никакой роли. Белорусу досталась проблемная команда, при этом заметно просевшая в психологическом плане.
Ставка — победа «Зенита» + тотал больше 2,5 за 1.91.