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    Создаст ли «Эспаньол» проблемы «Реалу»?

    «Эспаньол» — «Реал». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 28 августа 2022 года

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    «Реал» выиграл два матча на старте Примеры
    «Эспаньол» на своем поле сыграет против «Реала» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 28 августа, начало — 23:00 (мск). «Эспаньол» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2022 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Эспаньол»

    В первом же туре нового чемпионата Испании «Эспаньол» расписал гостевую мировую с «Сельтой» (2:2). Во втором туре «Попугаи» проиграли дома «Райо Вальекано» (0:2).

    Клуб в прошлом сезоне вернулся в элиту и смог удержаться в ней, финишировав на 14-м месте. В 38-и матчах коллектив заработал 42 очка.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Реал Мадрид

  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.47
  • Ставка
    •

    Летом коллектив из Барселоны провел шесть контрольных поединков, в которых он смог победить только два раза, при двух мировых исходах и двух поражениях.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Также он не потерял ни одного ключевого игрока стартовой обоймы, подписав ряд очень даже неплохих исполнителей.

    «Реал»

    Новый сезон королевский клуб начал с завоевания Суперкубка УЕФА, в матче за который победил «Айнтрахт» с результатом 2:0.

    В стартовом туре испанского чемпионата «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1). Во втором туре не без приключений он разгромил на выезде «Сельту» (4:1).

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  • 24/08/2022

    • В прошлом сезоне «Реал» выиграл сначала Суперкубок Испании, затем с большим отрывом взял титул Ли Лиги, после чего в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (1:0).

    В межсезонье подопечные Карло Анчелотти потеряли только Каземиро, подписав еще Антонио Рюдигера в оборону и Орельена Тчуамени в полузащиту.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    «Эспаньол» — «Реал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Эспаньол» проблемы «Реалу»?
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