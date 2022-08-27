«Волгарь» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:00 мск. «Волгарь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Астраханцы выдали довольно приличный старт. Вместо борьбы за выживание «Волгарь» бьется за стыки.

В 6 матчах команда набрала 11 очков и находится на 4 месте. Причем забили тольяттинцы всего 6 голов.

Минувший тур сложился для команды вполне продуктивно. «Волгарь» на выезде не уступил «Уфе» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

«Волгарь» весьма неплохо играет с нижнекамцами. Из пяти последних очных встреч команда выиграла трижды при одном поражении.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы стартовали на среднем уровне. Команда Кирилла Новикова вряд ли будет претендовать на повышение в классе.

На текущий момент «Нефтехимик» находится на 9 месте. Причем от зоны стыков команда отстает на 3 очка.

В предыдущем туре «Нефтехимик» смог добыть три пункта. Дома команда переиграла проблемный «Велес» (2:0).

В этом поединке «Нефтехимик» будет также стараться взять три очка. Вот только команде Новикова не хватает стабильности.

Прогноз и ставка

На победу «Волгаря» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Нефтехимика» — за 3.00.

«Волгарь» постарается задержаться в группе лидеров.

«Нефтехимик» не отличается стабильностью результатов .

Хозяева явно намерены искать счастья в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» с коэффициентом 2.40.