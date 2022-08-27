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    Команду Новикова ждет разочарование

    «Волгарь» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Первая лига, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Нефтехимик»
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    Кирилл Новиков
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:00 мск. «Волгарь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Августа 2022 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 18:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •

    «Волгарь»

    Астраханцы выдали довольно приличный старт. Вместо борьбы за выживание «Волгарь» бьется за стыки.

    В 6 матчах команда набрала 11 очков и находится на 4 месте. Причем забили тольяттинцы всего 6 голов.

    Минувший тур сложился для команды вполне продуктивно. «Волгарь» на выезде не уступил «Уфе» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Волгарь» весьма неплохо играет с нижнекамцами. Из пяти последних очных встреч команда выиграла трижды при одном поражении.

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы стартовали на среднем уровне. Команда Кирилла Новикова вряд ли будет претендовать на повышение в классе.

    На текущий момент «Нефтехимик» находится на 9 месте. Причем от зоны стыков команда отстает на 3 очка.

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    • В предыдущем туре «Нефтехимик» смог добыть три пункта. Дома команда переиграла проблемный «Велес» (2:0).

    В этом поединке «Нефтехимик» будет также стараться взять три очка. Вот только команде Новикова не хватает стабильности.

    Прогноз и ставка

    На победу «Волгаря» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Нефтехимика» — за 3.00.

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    «Волгарь» постарается задержаться в группе лидеров.

    «Нефтехимик» не отличается стабильностью результатов.

    Хозяева явно намерены искать счастья в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» с коэффициентом 2.40.

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    «Волгарь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Команду Новикова ждет разочарование
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