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    «Металлист 1925» — «Черноморец». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, УПЛ, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист 1925» — «Черноморец»
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    Роман Григорчук
    «Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 27 августа, начало — в 15:00 мск. «Металлист 1925» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 1925 15:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
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    «Металлист 1925»

    «Металлист 1925» новый чемпионат начал позитивно. Никто не ожидал от команды столь успешного результата в первом туре.

    Харьковчане дали бой «Шахтеру» (0:0). Да и вообще, команду можно только похвалить за качественный уровень игры.

    Наверняка в этой встрече харьковчане будут пытаться добыть три очка. Правда, нужно что-то срочно делать с реализацией.

    Все прогнозы на футбол

    «Металлист 1925» исторически неудачно играет с «Черноморцем». Из пяти последних поединков в активе у харьковчан одна победа при трех неудачах.

    «Черноморец»

    «Черноморец» пока переживает период перестройки. Роман Григорчук только конструирует новую команду.

    Состав одесситов начинен опытными мастерами. Стоит отметить Сергея Кравченко, Александра Гладкого и Сергея Политыло.

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    • В минувшем туре чемпионата Украины команда не разжилась баллами. В формально домашнем поединке одесситы уступили «Вересу» (0:1).

    В этом поединке «Черноморец» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Гладкий вполне способен найти момент у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлиста 1925» в этом матче можно поставить за 2.12, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу «Черноморца» — за 3.13.

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    «Металлист 1925» наверняка будет активно атаковать.

    «Черноморец» имеет в своем составе опытных исполнителей.

    Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Металлист 1925» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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