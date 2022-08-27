«Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 27 августа, начало — в 15:00 мск. «Металлист 1925» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист 1925»

«Металлист 1925» новый чемпионат начал позитивно. Никто не ожидал от команды столь успешного результата в первом туре.

Харьковчане дали бой «Шахтеру» (0:0). Да и вообще, команду можно только похвалить за качественный уровень игры.

Наверняка в этой встрече харьковчане будут пытаться добыть три очка. Правда, нужно что-то срочно делать с реализацией.

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«Металлист 1925» исторически неудачно играет с «Черноморцем». Из пяти последних поединков в активе у харьковчан одна победа при трех неудачах.

«Черноморец»

«Черноморец» пока переживает период перестройки. Роман Григорчук только конструирует новую команду.

Состав одесситов начинен опытными мастерами. Стоит отметить Сергея Кравченко, Александра Гладкого и Сергея Политыло.

В минувшем туре чемпионата Украины команда не разжилась баллами. В формально домашнем поединке одесситы уступили «Вересу» (0:1).

В этом поединке «Черноморец» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Гладкий вполне способен найти момент у ворот соперника.

Прогноз и ставка

На победу «Металлиста 1925» в этом матче можно поставить за 2.12, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу «Черноморца» — за 3.13.

«Металлист 1925» наверняка будет активно атаковать .

«Черноморец» имеет в своем составе опытных исполнителей.

Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.