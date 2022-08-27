В третьем туре чемпионата Италии «Ювентус» примет «Рому» на стадионе «Альянс». Событие запланировано на 27 августа 19:30 мск. «Ювентус» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» имеет 4 очка после двух туров и занимает 4 место в зоне Лиги чемпионов. Пока что «бьянконери» идут в турнире без пропущенных голов.

В домашних стенах «зебры» одержали крупную победу над «Сассуоло». Первым дублем в сезоне отметился Душан Влахович и дебютный мяч за команду забил Анхель Ди Мария.

Коэффициенты матча Ювентус — Рома 1 2.35 X 3.20 2 3.15 Ставка

В туре втором хозяева неожиданно не смогли обыграть «Сампдорию». Поединок завершился нулевой ничьей

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За команду не смогут сыграть Федерико Кьеза, Анхель Ди Мария, Поль Погба и Кайо Жорже.

«Рома»

«Римляне» хоть и скромно, но все равно продолжают набирать по 3 очка. За два тура у подопечных Жозе Моуринью две победы и она занимает третье место.

В первом туре «джаллоросси» с минимальным счетом победили «Салернитану». Результат принес Брайан Кристанте.

Во втором туре гол Криса Смоллинга принес «Роме» успех в матче с «Кремнезе». «Римляне» играли вторым номером, а гол пришел уже во второй половине встречи.

У гостей травмированы Джорджиньо Вейналдум и Николо Дзаньоло.

Прогноз и ставка

Котировки на поединок составляют 2.35 и 3.25 соответственно. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.25.

«Рома» играет в прагматичный футбол Моуринью и несмотря на вывеску, стоит ожидать низкой голевой активности.

«Юве» в прошлом матче спасовал, не забив «Сампдории». С «Ромой» проблем будет больше. Рекомендуется заиграть ставку на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.78.