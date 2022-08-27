«Ювентус»
«Ювентус» имеет 4 очка после двух туров и занимает 4 место в зоне Лиги чемпионов. Пока что «бьянконери» идут в турнире без пропущенных голов.
В домашних стенах «зебры» одержали крупную победу над «Сассуоло». Первым дублем в сезоне отметился Душан Влахович и дебютный мяч за команду забил Анхель Ди Мария.
Коэффициенты матча Ювентус — Рома
В туре втором хозяева неожиданно не смогли обыграть «Сампдорию». Поединок завершился нулевой ничьей
За команду не смогут сыграть Федерико Кьеза, Анхель Ди Мария, Поль Погба и Кайо Жорже.
«Рома»
«Римляне» хоть и скромно, но все равно продолжают набирать по 3 очка. За два тура у подопечных Жозе Моуринью две победы и она занимает третье место.
В первом туре «джаллоросси» с минимальным счетом победили «Салернитану». Результат принес Брайан Кристанте.
Во втором туре гол Криса Смоллинга принес «Роме» успех в матче с «Кремнезе». «Римляне» играли вторым номером, а гол пришел уже во второй половине встречи.
У гостей травмированы Джорджиньо Вейналдум и Николо Дзаньоло.
Прогноз и ставка
Котировки на поединок составляют 2.35 и 3.25 соответственно. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.25.
«Рома» играет в прагматичный футбол Моуринью и несмотря на вывеску, стоит ожидать низкой голевой активности.
«Юве» в прошлом матче спасовал, не забив «Сампдории». С «Ромой» проблем будет больше. Рекомендуется заиграть ставку на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.78.