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    «Ювентус» — «Рома». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Серия А, 27 августа 2022 года

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    В третьем туре чемпионата Италии «Ювентус» примет «Рому» на стадионе «Альянс». Событие запланировано на 27 августа 19:30 мск. «Ювентус» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Августа 2022 года
    Ювентус
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    •  Ювентус 19:30 Рома Рома
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    «Ювентус»

    «Ювентус» имеет 4 очка после двух туров и занимает 4 место в зоне Лиги чемпионов. Пока что «бьянконери» идут в турнире без пропущенных голов.

    В домашних стенах «зебры» одержали крупную победу над «Сассуоло». Первым дублем в сезоне отметился Душан Влахович и дебютный мяч за команду забил Анхель Ди Мария.

    Коэффициенты матча Ювентус — Рома

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
    •

    В туре втором хозяева неожиданно не смогли обыграть «Сампдорию». Поединок завершился нулевой ничьей

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    За команду не смогут сыграть Федерико Кьеза, Анхель Ди Мария, Поль Погба и Кайо Жорже.

    «Рома»

    «Римляне» хоть и скромно, но все равно продолжают набирать по 3 очка. За два тура у подопечных Жозе Моуринью две победы и она занимает третье место.

    В первом туре «джаллоросси» с минимальным счетом победили «Салернитану». Результат принес Брайан Кристанте.

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  • Шесть матчей из десяти завершились миром во 2-м туре чемпионата Италии. Претенденты на Скудетто «Милан» и «Ювентус» потеряли первые очки.
  • 23/08/2022

    • Во втором туре гол Криса Смоллинга принес «Роме» успех в матче с «Кремнезе». «Римляне» играли вторым номером, а гол пришел уже во второй половине встречи.

    У гостей травмированы Джорджиньо Вейналдум и Николо Дзаньоло.

    Прогноз и ставка

    Котировки на поединок составляют 2.35 и 3.25 соответственно. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.25.

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    «Рома» играет в прагматичный футбол Моуринью и несмотря на вывеску, стоит ожидать низкой голевой активности.

    «Юве» в прошлом матче спасовал, не забив «Сампдории». С «Ромой» проблем будет больше. Рекомендуется заиграть ставку на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.78.

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    «Ювентус» — «Рома»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. В Турине будет тотал меньше?
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