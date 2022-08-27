«Акрон»
Тольяттинцы провалили старт сезона. Нынешнее 16 место в таблице явно не соответствует клубным амбициям.
В 6 матчах команда набрала всего 4 очка. Причем забили тольяттинцы всего 4 гола.
Минувший тур сложился для команды неудачно. «Акрон» на выезде был разгромлен лидером первенства «КамАЗом» (4:0).
«Акрон» крайне неудачно играет с «балтийцами». Из четырех очных встреч проиграно три.
«Балтика»
Калининградцы стартовали вполне себе прилично. Команда Сергея Игнашевича явно метит в РПЛ.
На текущий момент «Балтика» находится на 3 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 5 очков.
В предыдущем туре «Балтика» смогла добыть три пункта. Дома команда переиграла молодых краснодарцев (2:1).
В этом поединке «Балтика» будет также стараться взять три очка. Тем более, соперник сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии.
Прогноз и ставка
На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Акрона» — за 4.12.
«Акрон» постарается выбраться из опасной зоны.
«Балтика»
Обе команды намерены искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.01.