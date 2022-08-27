«Акрон» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 августа, начало — в 16:00 мск. «Акрон» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Тольяттинцы провалили старт сезона. Нынешнее 16 место в таблице явно не соответствует клубным амбициям.

В 6 матчах команда набрала всего 4 очка. Причем забили тольяттинцы всего 4 гола.

Минувший тур сложился для команды неудачно. «Акрон» на выезде был разгромлен лидером первенства «КамАЗом» (4:0).

Прогнозы на ФНЛ

«Акрон» крайне неудачно играет с «балтийцами». Из четырех очных встреч проиграно три.

«Балтика»

Калининградцы стартовали вполне себе прилично. Команда Сергея Игнашевича явно метит в РПЛ.

На текущий момент «Балтика» находится на 3 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 5 очков.

В предыдущем туре «Балтика» смогла добыть три пункта. Дома команда переиграла молодых краснодарцев (2:1).

В этом поединке «Балтика» будет также стараться взять три очка. Тем более, соперник сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии.

Прогноз и ставка

На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Акрона» — за 4.12.

«Акрон» постарается выбраться из опасной зоны.

«Балтика» не слишком успешно играет в выездных матчах .

Обе команды намерены искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.01.