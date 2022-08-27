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    «Акрон» и «Балтика» будут забивать

    «Акрон» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Первая лига, 27 августа 2022 года

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    «Балтика»
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 августа, начало — в 16:00 мск. «Акрон» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Августа 2022 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 16:00 Балтика Балтика
  • Калининград
    •

    «Акрон»

    Тольяттинцы провалили старт сезона. Нынешнее 16 место в таблице явно не соответствует клубным амбициям.

    В 6 матчах команда набрала всего 4 очка. Причем забили тольяттинцы всего 4 гола.

    Минувший тур сложился для команды неудачно. «Акрон» на выезде был разгромлен лидером первенства «КамАЗом» (4:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Акрон» крайне неудачно играет с «балтийцами». Из четырех очных встреч проиграно три.

    «Балтика»

    Калининградцы стартовали вполне себе прилично. Команда Сергея Игнашевича явно метит в РПЛ.

    На текущий момент «Балтика» находится на 3 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 5 очков.

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    • В предыдущем туре «Балтика» смогла добыть три пункта. Дома команда переиграла молодых краснодарцев (2:1).

    В этом поединке «Балтика» будет также стараться взять три очка. Тем более, соперник сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии.

    Прогноз и ставка

    На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Акрона» — за 4.12.

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    «Акрон» постарается выбраться из опасной зоны.

    «Балтика» не слишком успешно играет в выездных матчах.

    Обе команды намерены искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Акрон» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. «Акрон» и «Балтика» будут забивать
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