ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022 КаземироВыгодная сделка или очередной провал? Как Каземиро впишется в систему Тен Хага? Кристиан Пулишич может переехать со «Стэмфорд Бридж» на «Олд Траффорд»Антони, Гакпо или Пулишич. Кем «Манчестер Юнайтед» заменить Роналду
  • 01:02
    • «Барселона» и «Ман Сити» сыграли вничью в благотворительном матче
  • 00:50
    • Загребское «Динамо» получило последнюю путевку в групповой этап Лиги чемпионов
  • 23:58
    • «Копенгаген» по сумме двух матчей обыграл «Трабзонспор» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
  • 23:53
    • «Рейнджерс» обыграл ПСВ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
  • 20:25
    • Источник: УЕФА признал Бензема лучшим игроком сезона-2021/22
    Все новости спорта

    «Фрайбург» одержит уверенную победу над соперником

    «Фрайбург» — «Бохум». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Германии, 26 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Бохум Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Бохум»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филипп Линхарт
    «Фрайбург» на своем поле сыграет против «Бохума» в рамках 4-го тура Бундеслиги. Матч состоится 26 августа, начало — 21:30 (мск). «Фрайбург» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Августа 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 21:30 Бохум Бохум
  • Бохум
    •

    «Фрайбург»

    «Черно-белые» после трех сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 6 очков. Команда забила своим соперникам 6 голов, а в свои ворота пропустила — 3.

    «Фрайбург» не плохо начал новый сезон Бундеслиги проиграв лишь в одном матче против дортмундской «Боруссии», которой проиграл со счетом 1:3. Стоит заметить, что в этой встрече именно «черно-белые» открыли счет в матче, но после пропустили 3 гола.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Бохум

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.30
  • Ставка
    •

    В двух остальных турах «Фрайбург» смог одержать победы над такими соперниками как «Аугсбург», которого они разгромили со счетом 0:4 и «Штутгарт», которого «черно-белые» минимально обыграли со счетом 0:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В 1/32 Кубка Германии «Фрайбург» с трудом смог пройти «Кайзерслаутерн», которого «черно-белые» победили только в дополнительное время со счетом 1:2.

    «Бохум»

    «Бело-голубые» показали намного худший результат и являются одной из двух команд, которые не смогли набрать ни одного очка и таким образом команда занимает последнее место в турнирной таблице, пропустив при этом 12 голов, а забив — 3.

  • Игра на выбывание. Почему ваша любимая команда не выиграет ЧМ-2022
  • Все причины, по которым ряд команд со всего мира не выиграет чемпионат мира в Катаре
  • Вчера

    • Все три тура нового сезона Бундеслиги «Бохум» без шансов проиграл. В первом матче на своем поле «бело-голубые» уступили «Майнцу» со счетом 1:2.

    Во втором туре «Бохум» в результативном поединке оказался слабее «Хоффенхайма», который переиграл их со счетом 3:2. А в последнем туре «Бохум» принимал на своем поле мюнхенскую «Баварию», которая разгромила их со счетом 0:7.

    Но зато в кубковом матче 1/32 «Бохум» на выезде смог разгромить такого соперника как «Виктория Берлин» и продолжит дальше свою борьбу за трофей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.78, а победу «Бохума» — за 6.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз — «Бохум» находится в отвратительной форме и такой соперник как «Фрайбург», который имеет очень высокие цели в нынешнем сезоне, точно сможет одержать уверенную домашнюю победу над слабым оппонентом.

    Ставка — «Фрайбург» победит с форой (-1) за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Тим — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ингулец — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Чонбук Моторс — Урава Ред
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Жальгирис — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч АЕК — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Силькеборг — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шериф — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Твенте — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Виборг — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Базель — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вольфсберг — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Викинг — Стяуа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрайбург» — «Бохум»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» одержит уверенную победу над соперником
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры