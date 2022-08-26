«Фрайбург» на своем поле сыграет против «Бохума» в рамках 4-го тура Бундеслиги. Матч состоится 26 августа, начало — 21:30 (мск). «Фрайбург» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Черно-белые» после трех сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 6 очков. Команда забила своим соперникам 6 голов, а в свои ворота пропустила — 3.

«Фрайбург» не плохо начал новый сезон Бундеслиги проиграв лишь в одном матче против дортмундской «Боруссии», которой проиграл со счетом 1:3. Стоит заметить, что в этой встрече именно «черно-белые» открыли счет в матче, но после пропустили 3 гола.

Коэффициенты матча Фрайбург — Бохум 1 1.48 X 4.60 2 6.30 Ставка

В двух остальных турах «Фрайбург» смог одержать победы над такими соперниками как «Аугсбург», которого они разгромили со счетом 0:4 и «Штутгарт», которого «черно-белые» минимально обыграли со счетом 0:1.

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В 1/32 Кубка Германии «Фрайбург» с трудом смог пройти «Кайзерслаутерн», которого «черно-белые» победили только в дополнительное время со счетом 1:2.

«Бохум»

«Бело-голубые» показали намного худший результат и являются одной из двух команд, которые не смогли набрать ни одного очка и таким образом команда занимает последнее место в турнирной таблице, пропустив при этом 12 голов, а забив — 3.

Все три тура нового сезона Бундеслиги «Бохум» без шансов проиграл. В первом матче на своем поле «бело-голубые» уступили «Майнцу» со счетом 1:2.

Во втором туре «Бохум» в результативном поединке оказался слабее «Хоффенхайма», который переиграл их со счетом 3:2. А в последнем туре «Бохум» принимал на своем поле мюнхенскую «Баварию», которая разгромила их со счетом 0:7.

Но зато в кубковом матче 1/32 «Бохум» на выезде смог разгромить такого соперника как «Виктория Берлин» и продолжит дальше свою борьбу за трофей.

Прогноз и ставка

На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.78, а победу «Бохума» — за 6.30.

Прогноз — «Бохум» находится в отвратительной форме и такой соперник как «Фрайбург», который имеет очень высокие цели в нынешнем сезоне, точно сможет одержать уверенную домашнюю победу над слабым оппонентом.

Ставка — «Фрайбург» победит с форой (-1) за 1.80.