«Фрайбург»
«Черно-белые» после трех сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 6 очков. Команда забила своим соперникам 6 голов, а в свои ворота пропустила — 3.
«Фрайбург» не плохо начал новый сезон Бундеслиги проиграв лишь в одном матче против дортмундской «Боруссии», которой проиграл со счетом 1:3. Стоит заметить, что в этой встрече именно «черно-белые» открыли счет в матче, но после пропустили 3 гола.
Коэффициенты матча Фрайбург — Бохум
В двух остальных турах «Фрайбург» смог одержать победы над такими соперниками как «Аугсбург», которого они разгромили со счетом 0:4 и «Штутгарт», которого «черно-белые» минимально обыграли со счетом 0:1.
В 1/32 Кубка Германии «Фрайбург» с трудом смог пройти «Кайзерслаутерн», которого «черно-белые» победили только в дополнительное время со счетом 1:2.
«Бохум»
«Бело-голубые» показали намного худший результат и являются одной из двух команд, которые не смогли набрать ни одного очка и таким образом команда занимает последнее место в турнирной таблице, пропустив при этом 12 голов, а забив — 3.
Все три тура нового сезона Бундеслиги «Бохум» без шансов проиграл. В первом матче на своем поле «бело-голубые» уступили «Майнцу» со счетом 1:2.
Во втором туре «Бохум» в результативном поединке оказался слабее «Хоффенхайма», который переиграл их со счетом 3:2. А в последнем туре «Бохум» принимал на своем поле мюнхенскую «Баварию», которая разгромила их со счетом 0:7.
Но зато в кубковом матче 1/32 «Бохум» на выезде смог разгромить такого соперника как «Виктория Берлин» и продолжит дальше свою борьбу за трофей.
Прогноз и ставка
На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.78, а победу «Бохума» — за 6.30.
Прогноз — «Бохум» находится в отвратительной форме и такой соперник как «Фрайбург», который имеет очень высокие цели в нынешнем сезоне, точно сможет одержать уверенную домашнюю победу над слабым оппонентом.
Ставка — «Фрайбург» победит с форой (-1) за 1.80.