«Хамрун Спартанс» на своем поле сыграет против «Партизана» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 25 августа, начало — 21:00 (мск). «Хамрун Спартанс» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хамрун Спартанс»

«Хамрун Спартанс» потерпел разгроми в первом матче со счетом 1:4, поэтому вряд ли сможет отыграться против более классного соперника.

Команда в предыдущем раунде сотворила сенсацию. Мальтийцы прошли болгарский «Левски», пусть и лишь в серии пенальти.

Коэффициенты матча Хамрун Спартанс — Партизан 1 5.60 X 4.10 2 1.58 Ставка

Причем коллектив победил на выезде (1:2), а решающий мяч был забит в самом эндшпиле поединка.

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Чемпионат Мальты уже стартовал, но клуб пока не начал матчи первенства. Зато в прошлом сезоне он финишировал третьим.

«Партизан»

Разгромная победа в первом поединке на своем поле «Партизану» нужно лишь завершить формальность.

Команда провалила старт чемпионат Сербии. Ни о какой чемпионской гонке с «Црвеной Звездой» речи пока и близко не идет.

В предыдущем туре своего чемпионата белградцы добыли три очка. На выезде «Партизан» выгрыз викторию над «Младостью ГАТ» (0:1).

При этом «Партизан» пребывает на 8 месте в таблице. Да и всего 8 набранных очков в 5 матчах — ужасный показатель для «гробарей».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставки — «Партизан» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50.