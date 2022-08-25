«Хамрун Спартанс»
«Хамрун Спартанс» потерпел разгроми в первом матче со счетом 1:4, поэтому вряд ли сможет отыграться против более классного соперника.
Команда в предыдущем раунде сотворила сенсацию. Мальтийцы прошли болгарский «Левски», пусть и лишь в серии пенальти.
Коэффициенты матча Хамрун Спартанс — Партизан
Причем коллектив победил на выезде (1:2), а решающий мяч был забит в самом эндшпиле поединка.
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Чемпионат Мальты уже стартовал, но клуб пока не начал матчи первенства. Зато в прошлом сезоне он финишировал третьим.
«Партизан»
Разгромная победа в первом поединке на своем поле «Партизану» нужно лишь завершить формальность.
Команда провалила старт чемпионат Сербии. Ни о какой чемпионской гонке с «Црвеной Звездой» речи пока и близко не идет.
В предыдущем туре своего чемпионата белградцы добыли три очка. На выезде «Партизан» выгрыз викторию над «Младостью ГАТ» (0:1).
При этом «Партизан» пребывает на 8 месте в таблице. Да и всего 8 набранных очков в 5 матчах — ужасный показатель для «гробарей».
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,55.
Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставки — «Партизан» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50.