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    Что позволит «Партизан» «Хамрун Спартанс»?

    «Хамрун Спартанс» — «Партизан». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Конференций, 25 августа 2022 года

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    «Партизан» выиграл первый матч 4:1
    «Хамрун Спартанс» на своем поле сыграет против «Партизана» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 25 августа, начало — 21:00 (мск). «Хамрун Спартанс» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года

    «Хамрун Спартанс»

    «Хамрун Спартанс» потерпел разгроми в первом матче со счетом 1:4, поэтому вряд ли сможет отыграться против более классного соперника.

    Команда в предыдущем раунде сотворила сенсацию. Мальтийцы прошли болгарский «Левски», пусть и лишь в серии пенальти.

    Коэффициенты матча Хамрун Спартанс — Партизан

  • 1
  • 5.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.58
  • Ставка
    •

    Причем коллектив победил на выезде (1:2), а решающий мяч был забит в самом эндшпиле поединка.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Чемпионат Мальты уже стартовал, но клуб пока не начал матчи первенства. Зато в прошлом сезоне он финишировал третьим.

    «Партизан»

    Разгромная победа в первом поединке на своем поле «Партизану» нужно лишь завершить формальность.

    Команда провалила старт чемпионат Сербии. Ни о какой чемпионской гонке с «Црвеной Звездой» речи пока и близко не идет.

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    • В предыдущем туре своего чемпионата белградцы добыли три очка. На выезде «Партизан» выгрыз викторию над «Младостью ГАТ» (0:1).

    При этом «Партизан» пребывает на 8 месте в таблице. Да и всего 8 набранных очков в 5 матчах — ужасный показатель для «гробарей».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставки — «Партизан» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50.

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    «Хамрун Спартанс» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Что позволит «Партизан» «Хамрун Спартанс»?
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