«Хайдук»
Хорватам не позавидуешь. В первом поединке парни из Сплита уступили со счетом 4:2.
В своем чемпионате команда выступает довольно неплохо. В 4 турах добыто три виктории при одной неудаче.
Коэффициенты матча Хайдук — Вильярреал
В составе «Хайдука» стоит отметить Марко Ливайю. Правда, опытный форвард в первой встрече с испанцами отметился… автоголом.
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«Хайдук» наверняка постарается отыграть гандикап в два гола. Для этого хорваты будут более активными в атаке.
«Вильярреал»
В Примере эта команда стартовала блестяще. В двух стартовых турах «Желтая субмарина» добыла максимум очков.
«Вильярреал» отлично атакует, забив уже 5 мячей в чемпионате. При этом команда еще не пропускала.
В минувшем туре чемпионата «Вильярреал» вновь выиграл. На выезде команда одолела «Атлетико» (0:2).
В этом поединке «Вильярреал» будет действовать с оглядкой на результат первого матча. Впрочем, испанцы сильнее, в том числе в кадровом плане.
Прогноз и ставка
На победу «Вильярреала» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Хайдука» — за 4.84.
«Хайдук» будет стремиться отыграть гандикап в два гола. «Вильярреал»
Испанцы сильны в атаке, да и с обороной у них все в порядке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.11.