«Хайдук» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 25 августа, начало — в 22:00 мск. «Хайдук» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хайдук»

Хорватам не позавидуешь. В первом поединке парни из Сплита уступили со счетом 4:2.

В своем чемпионате команда выступает довольно неплохо. В 4 турах добыто три виктории при одной неудаче.

Коэффициенты матча Хайдук — Вильярреал 1 5.30 X 4.15 2 1.60 Ставка

В составе «Хайдука» стоит отметить Марко Ливайю. Правда, опытный форвард в первой встрече с испанцами отметился… автоголом.

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«Хайдук» наверняка постарается отыграть гандикап в два гола. Для этого хорваты будут более активными в атаке.

«Вильярреал»

В Примере эта команда стартовала блестяще. В двух стартовых турах «Желтая субмарина» добыла максимум очков.

«Вильярреал» отлично атакует, забив уже 5 мячей в чемпионате. При этом команда еще не пропускала.

В минувшем туре чемпионата «Вильярреал» вновь выиграл. На выезде команда одолела «Атлетико» (0:2).

В этом поединке «Вильярреал» будет действовать с оглядкой на результат первого матча. Впрочем, испанцы сильнее, в том числе в кадровом плане.

Прогноз и ставка

На победу «Вильярреала» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Хайдука» — за 4.84.

«Хайдук» будет стремиться отыграть гандикап в два гола. «Вильярреал» выглядит на голову сильнее соперника .

Испанцы сильны в атаке, да и с обороной у них все в порядке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.11.