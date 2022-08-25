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    «Хайдук» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, квалификация Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хайдук» — «Вильярреал»
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    Йереми Пино
    «Хайдук» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 25 августа, начало — в 22:00 мск. «Хайдук» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Хайдук
  • Сплит
    •  Хайдук 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Хайдук»

    Хорватам не позавидуешь. В первом поединке парни из Сплита уступили со счетом 4:2.

    В своем чемпионате команда выступает довольно неплохо. В 4 турах добыто три виктории при одной неудаче.

    Коэффициенты матча Хайдук — Вильярреал

  • 1
  • 5.30
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    В составе «Хайдука» стоит отметить Марко Ливайю. Правда, опытный форвард в первой встрече с испанцами отметился… автоголом.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Хайдук» наверняка постарается отыграть гандикап в два гола. Для этого хорваты будут более активными в атаке.

    «Вильярреал»

    В Примере эта команда стартовала блестяще. В двух стартовых турах «Желтая субмарина» добыла максимум очков.

    «Вильярреал» отлично атакует, забив уже 5 мячей в чемпионате. При этом команда еще не пропускала.

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  • 22/08/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Вильярреал» вновь выиграл. На выезде команда одолела «Атлетико» (0:2).

    В этом поединке «Вильярреал» будет действовать с оглядкой на результат первого матча. Впрочем, испанцы сильнее, в том числе в кадровом плане.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вильярреала» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Хайдука» — за 4.84.

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    «Хайдук» будет стремиться отыграть гандикап в два гола. «Вильярреал» выглядит на голову сильнее соперника.

    Испанцы сильны в атаке, да и с обороной у них все в порядке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.11.

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    «Хайдук» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут не все!
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