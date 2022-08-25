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    Оформит ли турецкий клуб путёвку в Лигу конференций?

    «Антверпен» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз, ставка (к. 3.06) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир» — участник квалификации Лиги конференций
    В четверг, 25 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций «Антверпен» дома сыграет против «Истанбула». Соперники разыграют путёвку в групповую стадию Лиги конференций. Начало — в 21:45 (мск). «Антверпен» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Антверпен
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Антверпен 21:45 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
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    «Антверпен»

    Бельгийский клуб ушёл от поражение в битве с «Истанбулом» за выход в групповую стадию Лиги конференций.

    Спасительный мяч на 88-й минуте поединка забил защитник «Антверпена» Даниш Алмейда (1:1).

    Коэффициенты матча Антверпен — Истанбул Башакшехир

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
    •

    Ранее бельгийцы смогли обыграть в двухматчевой дуэли «Дриту» из Косово (2:0) и норвежский «Лиллестрём» из Норвегии (5:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В бельгийском первенстве «Антверпен» идет на 2-й строчке. Команда в 4 матчах одержала 4 победы. Выше только «Генк». Команды идут вровень в турнирной таблице.

    «Истанбул»

    «Истанбул Башакшехир» одержал победу в чемпионате Турции. «Серые совы» нанесли фиаско «Кайсериспору» (2:0).

    В турнирной таблице футболисты «Истанбула» идут на 2-м месте. Команда делит лидирующие позиции с «Фенербахче», «Бешикташем» и командой «Газиантеп». После 3 туров клубы набрали по 7 очков.

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  • Сегодня

    • В Лиге конференций турецкий коллектив начал путь со 2-го отборочного раунда. «Истанбул» со счётом 2:1 обыграл израильскую команду «Маккаби» Нетания.

    В соперниках также был «Брейдаблик». Это уже 3-й раунд. «Истанбул» добился успеха со счётом 6:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Антверпена» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Истанбул Башакшехир» — за 3.06.

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    Прогноз — несмотря на ничейный результат первого поединка, турецкий клуб выглядит мощнее и интереснее соперника в плане созидания атаки.

    Ставка — победа «Истанбул Башакшехир» с коэффициентом 3.06.

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    «Антверпен» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Оформит ли турецкий клуб путёвку в Лигу конференций?
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