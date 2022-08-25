В четверг, 25 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций «Антверпен» дома сыграет против «Истанбула». Соперники разыграют путёвку в групповую стадию Лиги конференций. Начало — в 21:45 (мск). «Антверпен» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антверпен»

Бельгийский клуб ушёл от поражение в битве с «Истанбулом» за выход в групповую стадию Лиги конференций.

Спасительный мяч на 88-й минуте поединка забил защитник «Антверпена» Даниш Алмейда (1:1).

Коэффициенты матча Антверпен — Истанбул Башакшехир 1 2.25 X 3.35 2 3.15 Ставка

Ранее бельгийцы смогли обыграть в двухматчевой дуэли «Дриту» из Косово (2:0) и норвежский «Лиллестрём» из Норвегии (5:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В бельгийском первенстве «Антверпен» идет на 2-й строчке. Команда в 4 матчах одержала 4 победы. Выше только «Генк». Команды идут вровень в турнирной таблице.

«Истанбул»

«Истанбул Башакшехир» одержал победу в чемпионате Турции. «Серые совы» нанесли фиаско «Кайсериспору» (2:0).

В турнирной таблице футболисты «Истанбула» идут на 2-м месте. Команда делит лидирующие позиции с «Фенербахче», «Бешикташем» и командой «Газиантеп». После 3 туров клубы набрали по 7 очков.

В Лиге конференций турецкий коллектив начал путь со 2-го отборочного раунда. «Истанбул» со счётом 2:1 обыграл израильскую команду «Маккаби» Нетания.

В соперниках также был «Брейдаблик». Это уже 3-й раунд. «Истанбул» добился успеха со счётом 6:1.

Прогноз и ставка

На победу «Антверпена» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Истанбул Башакшехир» — за 3.06.

Прогноз — несмотря на ничейный результат первого поединка, турецкий клуб выглядит мощнее и интереснее соперника в плане созидания атаки.

Ставка — победа «Истанбул Башакшехир» с коэффициентом 3.06.