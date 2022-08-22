«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Старт в АПЛ «Манчестер Юнайтед» полностью провалил. Никто не ожидал, что команда Эрика тен Хага упадет на самое дно таблицы.

Да и вообще, команда у тен Хага проблемная. «Манчестер Юнайтед» имеет сильный по именам состав: один Криштиану Роналду чего стоит!

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1 5.00 X 4.30 2 1.60 Ставка

Минувший тур для команды сложился неудачно. На выезде «Красные дьяволы» были разгромлены «Брентфордом» (4:0).

Все прогнозы на АПЛ

Матчи с «Ливерпулем» для манкунианцев традиционно складываются довольно сложно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех неудачах.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» все никак не может проявить себя максимальным образом. Даже наличие Мохаммеда Салаха пока не дает этой возможности.

Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас» (1:1).

Проблем у команды Юргена Клоппа выше крыши. И реализация хромает, и в обороне имеются зияющие дыры.

В этом поединке не смогут принять участие Диогу Жота, Ибраима Конате, Жоэль Матип, Дарвин Нуньес и Алекс Окслейд-Чемберлен. С такими кадровыми проблемами у мерсисайдцев явно будут проблемы в набором очков.

Ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 5.00.

«Манчестер Юнайтед» начал чемпионат неудачно, и мотивирован добыть первую викторию.

«Ливерпуль» имеет серьезные кадровые проблемы .

Хозяева наверняка будут максимально активны в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед», поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.