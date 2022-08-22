ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лисандро МартинесРазмер не важен? Требует ли современный футбол высокого роста от центральных защитников? «Борнмут» — «Арсенал»Уверенность и шик. Революция Артеты продолжается победой над «Борнмутом» Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру?
  • 07:14
    • Сборная Канады стала победителем МЧМ-2022
  • 08:34
    • Эдвардс нокаутировал Усмана и стал новым чемпионом UFC
  • 07:00
    • Медведев не смог выйти в финал турнира в Цинциннати
  • 02:33
    • Усик победил Джошуа в матче-реванше раздельным решением судей
  • 00:57
    • «Реал» разгромил «Сельту», Азар не забил пенальти
  • 21:59
    • «Ростов» спасся от поражения в матче с «Сочи»
  • 01:35
    • Сборная Швеции завоевала бронзовые медали МЧМ-2022, обыграв Чехию
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» нокаутирует мерсисайдцев

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 5.00 на матч АПЛ 22 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Августа 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Старт в АПЛ «Манчестер Юнайтед» полностью провалил. Никто не ожидал, что команда Эрика тен Хага упадет на самое дно таблицы.

    Да и вообще, команда у тен Хага проблемная. «Манчестер Юнайтед» имеет сильный по именам состав: один Криштиану Роналду чего стоит!

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    Минувший тур для команды сложился неудачно. На выезде «Красные дьяволы» были разгромлены «Брентфордом» (4:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Ливерпулем» для манкунианцев традиционно складываются довольно сложно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех неудачах.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» все никак не может проявить себя максимальным образом. Даже наличие Мохаммеда Салаха пока не дает этой возможности.

    Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас» (1:1).

  • В ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны
  • Знакомимся с одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира — сборной Аргентины
  • 18/08/2022

    • Проблем у команды Юргена Клоппа выше крыши. И реализация хромает, и в обороне имеются зияющие дыры.

    В этом поединке не смогут принять участие Диогу Жота, Ибраима Конате, Жоэль Матип, Дарвин Нуньес и Алекс Окслейд-Чемберлен. С такими кадровыми проблемами у мерсисайдцев явно будут проблемы в набором очков.

    Ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 5.00.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Манчестер Юнайтед» начал чемпионат неудачно, и мотивирован добыть первую викторию.

    «Ливерпуль» имеет серьезные кадровые проблемы.

    Хозяева наверняка будут максимально активны в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед», поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Енисей — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч БАТЭ — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лидс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уфа — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч КамАЗ — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зенит — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Крейчикова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дэвис — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Балтика — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» нокаутирует мерсисайдцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры