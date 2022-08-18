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    Соперники разойдутся миром на поле в Швейцарии?

    «Янг Бойз» — «Андерлехт». Ставка (к. 3.58) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    «Янг Бойз» — «Серветт». Матч чемпионата Швейцарии
    Швейцарский «Янг Бойз» на своём поле сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Это первый поединок раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча пройдёт 18 августа и начнётся в 20:00 (мск). «Янг Бойз» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Янг Бойз
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Янг Бойз 20:00 Андерлехт Андерлехт
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» в минувшем сезоне швейцарского чемпионата завоевал бронзовые медали и получил право сыграть во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.

    На этой стадии пчёлы сыграли против клуба «Лиепая» из Латвии. Обе встречи футболисты «Янг Бойз» выиграли, не пропустив даже гола. В гостях была победа (1:0), дома швейцарцы нанесли сопернику крупное поражение (3:0).

    Коэффициенты матча Янг Бойз — Андерлехт

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    Дальше — больше. В 3-м раунде ЛК швейцарцы встретились с КуПСом из Финляндии. 5 голов в ворота соперника и 0 в собственные. «Янг Бойз» снова сохраняет свои ворота в неприкосновенности.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    14 августа «пчёлы» сыграли матч во внутреннем чемпионате. В 5-м туре швейцарского первенства «Янг Бойз» разгромил «Серветт» (3:0).

    Команда возглавляет турнирную таблицу. В новом сезоне «Янг Бойз» одержал 3 победы и 2 встречи завершил вничью. Следующий матч в чемпионате Швейцарии бронзовый призёр проведет 28 августа против ФК «Винтертур».

    «Андерлехт»

    Бельгийскому клубу в плане отбора в групповую стадию Лиги конференций проще, чем швейцарцам.

    «Андерлехт» как бронзовый призёр своего чемпионата начал выступление на европейской арене с 3-го квалификационного раунда. В соперники выпал представитель эстонского футбола — «Пайде».

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    • В Эстонии «пурпурно-белые» одержали победу (2:0). Ответная встреча в Бельгии завершилась счётом крупнее. Её «Андерлехт» выиграл с результатом 3:0.

    В чемпионате Бельгии «Андерлехт» одержал третью победу — повержен СТВВ (3:0). После 4-х туров клуб набрал 9 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    На победу «Янг Бойз» в этом матче можно поставить за 2.04, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Андерлехта» — за 3.26.

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    Обе команды достойны участия в групповом этапе Лиги конференций. Результат их выступления в отборе впечатляет. «Янг Бойз» и «Андерлехт» идут без поражений и пропущенных мячей.

    Прогноз — абсолютно две равные команды, которые вполне могут разойтись миром в очном поединке.

    Ставка — ничья за 3.58.

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    «Янг Бойз» — «Андерлехт»: прогноз, ставка (3.58), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Соперники разойдутся миром на поле в Швейцарии?
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