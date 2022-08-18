«Янг Бойз»
«Янг Бойз» в минувшем сезоне швейцарского чемпионата завоевал бронзовые медали и получил право сыграть во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.
На этой стадии пчёлы сыграли против клуба «Лиепая» из Латвии. Обе встречи футболисты «Янг Бойз» выиграли, не пропустив даже гола. В гостях была победа (1:0), дома швейцарцы нанесли сопернику крупное поражение (3:0).
Коэффициенты матча Янг Бойз — Андерлехт
Дальше — больше. В 3-м раунде ЛК швейцарцы встретились с КуПСом из Финляндии. 5 голов в ворота соперника и 0 в собственные. «Янг Бойз» снова сохраняет свои ворота в неприкосновенности.
Все прогнозы на Лигу конференций
14 августа «пчёлы» сыграли матч во внутреннем чемпионате. В 5-м туре швейцарского первенства «Янг Бойз» разгромил «Серветт» (3:0).
Команда возглавляет турнирную таблицу. В новом сезоне «Янг Бойз» одержал 3 победы и 2 встречи завершил вничью. Следующий матч в чемпионате Швейцарии бронзовый призёр проведет 28 августа против ФК «Винтертур».
«Андерлехт»
Бельгийскому клубу в плане отбора в групповую стадию Лиги конференций проще, чем швейцарцам.
«Андерлехт» как бронзовый призёр своего чемпионата начал выступление на европейской арене с 3-го квалификационного раунда. В соперники выпал представитель эстонского футбола — «Пайде».
В Эстонии «пурпурно-белые» одержали победу (2:0). Ответная встреча в Бельгии завершилась счётом крупнее. Её «Андерлехт» выиграл с результатом 3:0.
В чемпионате Бельгии «Андерлехт» одержал третью победу — повержен СТВВ (3:0). После 4-х туров клуб набрал 9 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.
Прогноз и ставка
На победу «Янг Бойз» в этом матче можно поставить за 2.04, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Андерлехта» — за 3.26.
Обе команды достойны участия в групповом этапе Лиги конференций. Результат их выступления в отборе впечатляет. «Янг Бойз» и «Андерлехт» идут без поражений и пропущенных мячей.
Прогноз — абсолютно две равные команды, которые вполне могут разойтись миром в очном поединке.
Ставка — ничья за 3.58.