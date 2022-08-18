Швейцарский «Янг Бойз» на своём поле сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Это первый поединок раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча пройдёт 18 августа и начнётся в 20:00 (мск). «Янг Бойз» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» в минувшем сезоне швейцарского чемпионата завоевал бронзовые медали и получил право сыграть во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.

На этой стадии пчёлы сыграли против клуба «Лиепая» из Латвии. Обе встречи футболисты «Янг Бойз» выиграли, не пропустив даже гола. В гостях была победа (1:0), дома швейцарцы нанесли сопернику крупное поражение (3:0).

Коэффициенты матча Янг Бойз — Андерлехт 1 2.00 X 3.70 2 3.55 Ставка

Дальше — больше. В 3-м раунде ЛК швейцарцы встретились с КуПСом из Финляндии. 5 голов в ворота соперника и 0 в собственные. «Янг Бойз» снова сохраняет свои ворота в неприкосновенности.

Все прогнозы на Лигу конференций

14 августа «пчёлы» сыграли матч во внутреннем чемпионате. В 5-м туре швейцарского первенства «Янг Бойз» разгромил «Серветт» (3:0).

Команда возглавляет турнирную таблицу. В новом сезоне «Янг Бойз» одержал 3 победы и 2 встречи завершил вничью. Следующий матч в чемпионате Швейцарии бронзовый призёр проведет 28 августа против ФК «Винтертур».

«Андерлехт»

Бельгийскому клубу в плане отбора в групповую стадию Лиги конференций проще, чем швейцарцам.

«Андерлехт» как бронзовый призёр своего чемпионата начал выступление на европейской арене с 3-го квалификационного раунда. В соперники выпал представитель эстонского футбола — «Пайде».

В Эстонии «пурпурно-белые» одержали победу (2:0). Ответная встреча в Бельгии завершилась счётом крупнее. Её «Андерлехт» выиграл с результатом 3:0.

В чемпионате Бельгии «Андерлехт» одержал третью победу — повержен СТВВ (3:0). После 4-х туров клуб набрал 9 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.

Прогноз и ставка

На победу «Янг Бойз» в этом матче можно поставить за 2.04, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Андерлехта» — за 3.26.

Обе команды достойны участия в групповом этапе Лиги конференций. Результат их выступления в отборе впечатляет. «Янг Бойз» и «Андерлехт» идут без поражений и пропущенных мячей.

Прогноз — абсолютно две равные команды, которые вполне могут разойтись миром в очном поединке.

Ставка — ничья за 3.58.