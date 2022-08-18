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    РФШ — «Линфилд». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на РФШ — «Линфилд»
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    РФШ празднует выход в плей-офф Лиги конференций
    Чемпион Латвии РФШ на своем поле примет сильнейший клуб Северной Ирландии — «Линфилд». Поединок плей-офф Лиги конференций пройдёт 18 августа. Начало — в 20:00 по мск. РФШ — «Линфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    РФШ
  • Рига
    •  РФШ 20:00 Линфилд Линфилд
  • Лига конференций. Квалификация
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    РФШ

    Чемпион Латвии свой путь в еврокубках начал с Лиги чемпионов. В 1-м раунде РФШ жребий свёл с ХИКом из Финляндии. Первый матч в гостях латвийский клуб уступил (0:1).

    В ответном поединке едва не совершил камбэк. Победа в основное и дополнительное время (2:1) перевела противостояние в серию пенальти. Лотерею рижская футбольная школа проиграла (4:5). Итог вылет из Лиги чемпионов и переход в Лигу конференций. А именно в 3-й отборочный раунд.

    Коэффициенты матча РФШ — Линфилд

  • 1
  • 1.63
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 6.00
  • Ставка
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    Следующий соперник — мальтийский клуб «Хибернианс». Эту битву футболисты РФШ выиграли с общим счётом 4:2. Таким образом команда перешла в заключительный этап отбора, где сразится с чемпионом Северной Ирландии — «Линфилдом».

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    В чемпионате Латвии пока перерыв. РФШ идёт в турнирной таблице на 2 месте и отстаёт от лидера «Валмиеры» на 8 очков. 21 августа состоится очная битва главных претендентов на трон. В рамках 25 тура внутреннего первенства РФШ на своём поле сыграет против «Валмиеры».

    «Линфилд»

    «Линфилд» может похвастаться игрой во всех трёх турнирах УЕФА. Чемпион Северной Ирландии начал с Лиги чемпионов. А именно с дуэли против чемпиона Уэльса — ТНС.

    Первый матч на выезде футболисты «Линфилда» проиграли (0:1). Но в ответном поединке смогли исправить ситуацию, сначала коллектив восстановил равновесие на табло. Затем вырвал победу в овертайме. Итог противостояния (2:1) — победа «Линфилда».

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    • На этом положительные результаты закончились. Во 2-й стадии отбора команда из Северной Ирландии проиграла чемпиону Норвегии — «Будё-Глимт» (1:8 — сумма двухматчевой дуэли).

    Таким образом «Линфилд» из Лиги чемпионов перешёл в Лигу Европы. В 3-м квалификационном раунде «синие» проиграли швейцарскому «Цюриху» (0:5). После этого поражения «Линфилд» оказался в раунде плей-офф Лиги конференций, в которой сыграет с РФШ за место в основной сетке еврокубка.

    Начался новый сезон в чемпионате Северной Ирландии. Стартовую игру «Линфилд» провёл дома. Матч 1-го тура чемпион выиграл у клуба «Портадаун» (4:0).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры считают фаворитом чемпиона Латвии. На победу РФШ предлагают поставить за 1.59, на ничью за 3.64, а на «Линфилд» — за 5.75.

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    РФШ свой гол может забить, если верить статистике. В этом евросезоне чемпион Латвии в 4-х матчах отличился 6 раз.

    А вот «Линфилд» не дружит с обороной. В 6 играх — 14 пропущенных голов. В среднем за игру больше 2 мячей.

    Так что есть возможность увидеть в этом поединке голевую феерию. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.24

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    РФШ — «Линфилд»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Соперники порадуют голами болельщиков?
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