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    По силам ли «Вадуцу» пройти «Рапиду»?

    «Вадуц» — «Рапид». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, квалификация Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вадуц» — «Рапид»
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    «Рапид» Вена — фаворит матча
    «Вадуц» сыграет на своем поле с «Рапид» Вена в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:00 мск. «Вадуц» — «Рапид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Вадуц
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Вадуц 21:00 Рапид Вена Рапид Вена
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    «Вадуц»

    На предыдущей стадии «Вадуц» прошел «Коньяспор», сыграв вничью 1:1 дома и победив 4:2 на выезде.

    Команда ранее уже прошла одну стадию Лиги конференций, обыграв словенский «Копер» по сумме двух матчей со счетом 2:1.

    Коллектив уже стартовал в новом розыгрыше второго дивизиона Швейцарии, где занимает девятое место с отставанием в 10 очков от лидера.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних семи поединках во всех турнирах клуб одержал лишь одну победу при трех поражениях.

    «Рапид»

    На предыдущей стадии «Рапид» прошел Нефтчи, проиграв ему на выезде 1:2, но победив в домашних стенах со счетом 2:0.

    На предыдущей стадии отбора ЛК «зелёно-белые» преодолели сопротивление со стороны польской «Лехии» (2:1).

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  • 12/08/2022

    • В чемпионате Австрии «Рапид» по итогам четырех туров занимает пятое место с семью очками и отставанием в три балла от лидера ЛАСКа.

    В последних четырех поединках во всех турнирах команда одержала лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Вадуц» — «Рапид»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. По силам ли «Вадуцу» пройти «Рапиду»?
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