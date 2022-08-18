«Вадуц» сыграет на своем поле с «Рапид» Вена в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:00 мск. «Вадуц» — «Рапид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вадуц»

На предыдущей стадии «Вадуц» прошел «Коньяспор», сыграв вничью 1:1 дома и победив 4:2 на выезде.

Команда ранее уже прошла одну стадию Лиги конференций, обыграв словенский «Копер» по сумме двух матчей со счетом 2:1.

Коллектив уже стартовал в новом розыгрыше второго дивизиона Швейцарии, где занимает девятое место с отставанием в 10 очков от лидера.

Все прогнозы на Лигу конференций

В последних семи поединках во всех турнирах клуб одержал лишь одну победу при трех поражениях.

«Рапид»

На предыдущей стадии «Рапид» прошел Нефтчи, проиграв ему на выезде 1:2, но победив в домашних стенах со счетом 2:0.

На предыдущей стадии отбора ЛК «зелёно-белые» преодолели сопротивление со стороны польской «Лехии» (2:1).

В чемпионате Австрии «Рапид» по итогам четырех туров занимает пятое место с семью очками и отставанием в три балла от лидера ЛАСКа.

В последних четырех поединках во всех турнирах команда одержала лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.