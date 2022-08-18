«АЗ Алкмаар» сыграет на своем поле с «Жил Висенте» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «АЗ Алкмаар» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмаар»

Алкмаарцы только стартовали в своем чемпионате. Причем старт вышел успешным — 6 очков в двух матчах.

В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «АЗ Алкмаар» сумел на выезде одолеть «Спарту» (2:3).

Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Жил Висенте 1 1.53 X 4.30 2 6.10 Ставка

При этом «АЗ Алкмаар» неплохо смотрится в атаке. Тон традиционно задает греческий форвард Вангелис Павлидис.

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«АЗ Алкмаар» по составу выглядит куда сильнее соперника. Так что ждем от них смелых атакующих акций?!

«Жил Висенте»

Чемпионат Португалии также стартовал совсем недавно. После двух туров «Жил Висенте» занимает 10 место в турнирной таблице.

«Жил Висенте» в двух матчах набрал 3 очка. Причем команда забила и пропустила по разу.

В минувшем туре «Жил Висенте» уступил. На выезде команда пропустила единственный мяч от «Ароки».

В этом поединке «Жил Висенте» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Вот только для этого придется очень сильно напрячься.

Прогноз и ставка

На победу «АЗ Алкмаар» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Жил Висенте» — за 5.75.

«АЗ Алкмаар» шикарно атакует .

«Жил Висенте» будет рассчитывать на контратаки.

Голландцы любят и умеют результативно атаковать, чем и займутся с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «АЗ Алкмаар» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.