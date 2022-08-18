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    «АЗ Алкмаар» не будет медлить

    «АЗ Алкмаар» — «Жил Висенте». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, квалификация Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмаар» — «Жил Висенте»
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    Вангелис Павлидис
    «АЗ Алкмаар» сыграет на своем поле с «Жил Висенте» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «АЗ Алкмаар» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 22:00 Жил Висенте Жил Висенте
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    «АЗ Алкмаар»

    Алкмаарцы только стартовали в своем чемпионате. Причем старт вышел успешным — 6 очков в двух матчах.

    В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «АЗ Алкмаар» сумел на выезде одолеть «Спарту» (2:3).

    Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Жил Висенте

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
    •

    При этом «АЗ Алкмаар» неплохо смотрится в атаке. Тон традиционно задает греческий форвард Вангелис Павлидис.

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    «АЗ Алкмаар» по составу выглядит куда сильнее соперника. Так что ждем от них смелых атакующих акций?!

    «Жил Висенте»

    Чемпионат Португалии также стартовал совсем недавно. После двух туров «Жил Висенте» занимает 10 место в турнирной таблице.

    «Жил Висенте» в двух матчах набрал 3 очка. Причем команда забила и пропустила по разу.

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    • В минувшем туре «Жил Висенте» уступил. На выезде команда пропустила единственный мяч от «Ароки».

    В этом поединке «Жил Висенте» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Вот только для этого придется очень сильно напрячься.

    Прогноз и ставка

    На победу «АЗ Алкмаар» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Жил Висенте» — за 5.75.

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    «АЗ Алкмаар» шикарно атакует.

    «Жил Висенте» будет рассчитывать на контратаки.

    Голландцы любят и умеют результативно атаковать, чем и займутся с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «АЗ Алкмаар» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «АЗ Алкмаар» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «АЗ Алкмаар» не будет медлить
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