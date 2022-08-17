«Индепендьенте» сыграет против «Уракана» в 14-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Игра пройдет 17 августа и начнется в 03:30 по мск. «Индепендьенте» — «Уракан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индепендьенте»

«Индепендьенте» слабо проводит нынешний чемпионат Аргентины. В 13 поединках команда заработала лишь 12 очков и идет на 25 месте среди 28 участников.

Клуб из Авельянеды за всю турнирную дистанцию смог добиться трех выигрышей, столько же игр он еще свел вничью и потерпел аж семь поражений, забито 12 мячей, а пропущено на четыре больше.

У «красно-белых» лишь одна виктория за минувшие девять проведенных встреч при двух мировых и шести фиаско. В прошлом туре они в гостях поделили очки 1:1 с «Ланусом», который идет последним.

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На свой территории «Индепендьенте» в этом первенстве дважды победил, раз сыграл вничью и трижды уходил с поля поверженным.

«Уракан»

С 23 зачетными пунктами «Уракан» расположился на третьей позиции в турнирной таблице аргентинского первенства, отставая на пять баллов от лидера.

У команды только два фиаско за 13 проведенных встреч при шести победных результатах и пяти мировых исходах, разница мячей составляет 16:10.

«Круглые» отлично провели свои две последние игры, выиграв их обе. Сперва на выезде они одолели 1:0 «Альдосиви», а в прошлом туре разгромили дома «Сармьенто Хунин» со счетом 4:1.

На выезде «Уракан» в этом первенстве добился трех викторий, столько же игр закончил вничью и потерпел одно поражение.

«Индепендьенте» выиграл у «Уракана» в трех последних очных встречах, а до этого дважды сильнее был «Уракан»

Прогноз и ставка на «Индепендьенте» — «Уракан»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Индепендьенте» предлагают — 2.52.

На викторию «Уракана» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.13.

Так как «Индепендьенте» в последнее время хорошо играет против «Уракана», то рискнем поставить на викторию хозяев, даже несмотря на их высокое положение в таблице.