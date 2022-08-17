ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид Де ХеаОшибки Де Хеа дорого обходятся «МЮ», но подходит ли он стилю игры тен Хага? «Спартак»По чемпионскому графику. Победа над «Сочи» вывела «Спартак» на первое место «Челси» — «Тоттенхэм»Новая «Битва за мост». Огонь на поле и страсти на бровке «Стэмфорд Бридж»
  • 13:16
    • Гончаренко — новый главный тренер «Урала»
  • 10:47
    • Нобоа рассказал о желании покинуть «Сочи»
  • 10:12
    • Уткин: Впечатляет игра, которую Абаскалю удалось поставить в «Спартаке»
  • 00:58
    • «Реал» стартовал в Ла Лиге с волевой победы над «Альмерией»
    Все новости спорта

    «Индепендьенте» вновь окажется сильнее «Уракана»?

    «Индепендьенте» — «Уракан». Прогноз, ставка (к. 2.51) на футбол, чемпионат Аргентины, 17 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Индепендьенте» — «Уракан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Индепендьенте»
    «Индепендьенте» сыграет против «Уракана» в 14-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Игра пройдет 17 августа и начнется в 03:30 по мск. «Индепендьенте» — «Уракан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 17 Августа 2022 года
    Индепендьенте
  • Аргентина. Примера
    •  Индепендьенте 03:30 Уракан Уракан
  • Буэнос-Айрес
    •

    «Индепендьенте»

    «Индепендьенте» слабо проводит нынешний чемпионат Аргентины. В 13 поединках команда заработала лишь 12 очков и идет на 25 месте среди 28 участников.

    Клуб из Авельянеды за всю турнирную дистанцию смог добиться трех выигрышей, столько же игр он еще свел вничью и потерпел аж семь поражений, забито 12 мячей, а пропущено на четыре больше.

    У «красно-белых» лишь одна виктория за минувшие девять проведенных встреч при двух мировых и шести фиаско. В прошлом туре они в гостях поделили очки 1:1 с «Ланусом», который идет последним.

    Все прогнозы на футбол

    На свой территории «Индепендьенте» в этом первенстве дважды победил, раз сыграл вничью и трижды уходил с поля поверженным.

    «Уракан»

    С 23 зачетными пунктами «Уракан» расположился на третьей позиции в турнирной таблице аргентинского первенства, отставая на пять баллов от лидера.

    У команды только два фиаско за 13 проведенных встреч при шести победных результатах и пяти мировых исходах, разница мячей составляет 16:10.

  • Борьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги?
  • Все, что нужно знать о новом сезоне чемпионата Испании по футболу
  • 12/08/2022

    • «Круглые» отлично провели свои две последние игры, выиграв их обе. Сперва на выезде они одолели 1:0 «Альдосиви», а в прошлом туре разгромили дома «Сармьенто Хунин» со счетом 4:1.

    На выезде «Уракан» в этом первенстве добился трех викторий, столько же игр закончил вничью и потерпел одно поражение.

    «Индепендьенте» выиграл у «Уракана» в трех последних очных встречах, а до этого дважды сильнее был «Уракан»

    Прогноз и ставка на «Индепендьенте» — «Уракан»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Индепендьенте» предлагают — 2.52.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Уракана» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.13.

    Так как «Индепендьенте» в последнее время хорошо играет против «Уракана», то рискнем поставить на викторию хозяев, даже несмотря на их высокое положение в таблице.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.98
  • Прогноз на матч Крейчикова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карацев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Даугавпилс — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Коньяспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.48
  • Прогноз на матч Рубин — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Анисимова — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вавринка — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фернандес — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Швейцария — Австрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Индепендьенте» — «Уракан»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. «Индепендьенте» вновь окажется сильнее «Уракана»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры