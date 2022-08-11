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    «Слован Братислава» — «Олимпиакос». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Лига Европы, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Слован Братислава» — «Олимпиакос»
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    Мохамед Камара
    «Слован Братислава» на своем поле сыграет против «Олимпиакоса» в рамках ответного матча 1/2 квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 11 августа, начало — 21:30 (мск). «Слован Братислава» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 11 Августа 2022 года
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    •  Слован 21:30 Олимпиакос Олимпиакос
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    «Слован Братислава»

    «Небесно-голубые» являются лидерами чемпионата Словакии расположившись на первом месте и набрав при этом 9 очков после 4-х сыгранных матчей в новом сезоне. Команда забила 12 голов своим соперникам, а пропустила — 4.

    В отборе ЛЧ «Слован Братислава» преодолела непростой пусть. Сначала команда дважды сыграла вничью с батумским «Динамо» (0:0 дома и 1:1 на выезде), но смогла вырвать победу в дополнительное время и прошла дальше.

    Коэффициенты матча Слован — Олимпиакос

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
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    После этого «Словану» попался «Фенецварош», который проиграл в первом матче «небесно-голубым» со счетом 1:2, но во втором смог разгромить словацкую команду со счетом 1:4 и прошел дальше.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А в Лиге Европы «Слована» ждал «Олимпиакос», с которым команды не смогли определить сильнейшего и разошлись ничьей в первом матче со счетом 1:1.

    «Олимпиакос»

    «Красно-белые» являются действующими чемпионами Греции. В прошлом сезоне команда расположилась на первом месте с большим отрывом, набрав 83 очка после 36 сыгранных матчей. Новый сезон в Греции еще не стартовал.

    В Лиге Чемпионов «Олимпиакосу» в соперники попался израильский «Маккаби Хайфа», который в одном поединке разгромил грецкую команду со счетом 0:4, а во втором матче соперники разошлись ничьей со счетом 1:1.

    В первом матче Лиги Европы, против нынешнего соперника, «Олимпиакос» был явным фаворитом. Но «красно-белые» не смогли подтвердить эти ожидания пропустив гол на 63-й минуте и вырвав ничью уже в самом конце поединка на 86-й минуте.

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    • Из 5-ти очных встреч нынешних соперников «Олимпиакос» не разу не проиграл «Словану», дважды сыграв вничью и трижды обыграв соперника.

    Прогноз и ставка

    На победу «Слована Братислава» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.22, а победу «Олимпиакоса» — за 2.34.

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    Прогноз - Первый матч между нынешними соперниками показал, что команды находятся в равной форме и выделить фаворита поединка очень сложно. Но «Олимпиакос» как и «Слован» очень хотят пройти дальше, поэтому оба коллектива будут нестись вперед с первых минут матча и порадуют изобилием голов.

    Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 2.21.

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    «Слован Братислава» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. Обе команды хотят пройти дальше
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