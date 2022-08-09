Чемпион Чехии «Виктория» на своём поле примет тираспольский «Шериф» в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт во вторник, 9 августа. Начало — в 20:00 (мск). «Виктория» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виктория»

Чемпион Чехии смог наконец, распечатать ворота «Шерифа» в еврокампании сезона 2022/2023. «Виктория» не просто забила гол, но и одержала волевую победу (2:1).

В составе чешского клуба отличился Хоры, он реализовал пенальти перед самым перерывом и Буха забил гол в начале второго тайма.

Коэффициенты матча Виктория Пльзень — Шериф 1 1.50 X 4.05 2 6.90 Ставка

«Виктория» начала свой путь в квалификации Лиги чемпионов со 2-й стадии отбора. Чехи переиграли лучшую команду Финляндии ХИК с общим счётом 7:1.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Параллельно действующие чемпионы Чехии играют во внутреннем первенстве. Уже прошли матчи 2-го тура. 6 августа «Виктория» дома принимала ФК «Пардубице». Встреча

завершилась победой хозяев (2:1). Ранее команда Михал Билека сыграла вничью в гостях с «Теплице» (2:2).

«Шериф»

Действующий чемпион Молдавии потерпел первое поражение в Лиге чемпионов за последние шесть матчей. В последний раз тираспольский клуб проигрывал в самом престижном клубном турнире Европы в прошлом году.

Это было 24 ноября 2021 года рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Шериф» тогда дома уступил мадридскому «Релу» (0:3).

Теперь «жёлто-чёрные» уступили «Виктории» (1:2). В составе «Шерифа» гол забил Рашид — с пенальти.

Команда из Тирасполя в этом розыгрыше Лиги чемпионов смогла пройти два этапа квалификации. 1:0 — счёт двухматчевой дуэли. С таким исходом «Шериф» одолел «Зриньски» и «Марибор».

«Шериф» потерял первые очки в чемпионате Молдавии. Тираспольчане не смогли выиграть в молдавском эль-класико у «Зимбру» (1:1). Ну а 6 августа команда провела поединок 2-го тура Супер Лиги. Это была гостевая игра против «Сфынтул Георге». Поединок завершился уверенной победой «Шерифа» (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение чемпиону Чехии: на победу «Виктории» предлагают — 1.56. На викторию «Шерифа» дают — 6.15, ничья оценена — в 3.94.

«Виктория» в этой еврокампании в трех матчах забила 9 голов и пропустила лишь 2 раза.

«Шериф» в среднем за игру забивает 1 гол. Так что и в этом поединке тираспольский клуб может отличиться.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Шерифа» больше 0.5 с коэффициентом 1.86