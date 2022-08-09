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    Забьёт ли «Шериф» свой гол в Чехии?

    «Виктория» — «Шериф». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, квалификация, Лига чемпионов, 9 августа 2022 года

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    Фрагмент матча «Шериф» — «Виктория»
    Чемпион Чехии «Виктория» на своём поле примет тираспольский «Шериф» в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт во вторник, 9 августа. Начало — в 20:00 (мск). «Виктория» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Августа 2022 года
    Виктория Пльзень
  • Пльзень
    •  Виктория Пльзень 20:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    «Виктория»

    Чемпион Чехии смог наконец, распечатать ворота «Шерифа» в еврокампании сезона 2022/2023. «Виктория» не просто забила гол, но и одержала волевую победу (2:1).

    В составе чешского клуба отличился Хоры, он реализовал пенальти перед самым перерывом и Буха забил гол в начале второго тайма.

    Коэффициенты матча Виктория Пльзень — Шериф

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 6.90
  • Ставка
    •

    «Виктория» начала свой путь в квалификации Лиги чемпионов со 2-й стадии отбора. Чехи переиграли лучшую команду Финляндии ХИК с общим счётом 7:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Параллельно действующие чемпионы Чехии играют во внутреннем первенстве. Уже прошли матчи 2-го тура. 6 августа «Виктория» дома принимала ФК «Пардубице». Встреча
    завершилась победой хозяев (2:1). Ранее команда Михал Билека сыграла вничью в гостях с «Теплице» (2:2).

    «Шериф»

    Действующий чемпион Молдавии потерпел первое поражение в Лиге чемпионов за последние шесть матчей. В последний раз тираспольский клуб проигрывал в самом престижном клубном турнире Европы в прошлом году.

    Это было 24 ноября 2021 года рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Шериф» тогда дома уступил мадридскому «Релу» (0:3).

    Теперь «жёлто-чёрные» уступили «Виктории» (1:2). В составе «Шерифа» гол забил Рашид — с пенальти.

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  • 29/07/2022

    • Команда из Тирасполя в этом розыгрыше Лиги чемпионов смогла пройти два этапа квалификации. 1:0 — счёт двухматчевой дуэли. С таким исходом «Шериф» одолел «Зриньски» и «Марибор».

    «Шериф» потерял первые очки в чемпионате Молдавии. Тираспольчане не смогли выиграть в молдавском эль-класико у «Зимбру» (1:1). Ну а 6 августа команда провела поединок 2-го тура Супер Лиги. Это была гостевая игра против «Сфынтул Георге». Поединок завершился уверенной победой «Шерифа» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение чемпиону Чехии: на победу «Виктории» предлагают — 1.56. На викторию «Шерифа» дают — 6.15, ничья оценена — в 3.94.

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    «Виктория» в этой еврокампании в трех матчах забила 9 голов и пропустила лишь 2 раза.

    «Шериф» в среднем за игру забивает 1 гол. Так что и в этом поединке тираспольский клуб может отличиться.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Шерифа» больше 0.5 с коэффициентом 1.86

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    «Виктория» — «Шериф»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. Забьёт ли «Шериф» свой гол в Чехии?
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