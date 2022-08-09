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    Окажется ли «Динамо» сильнее австрийцев ещё раз?

    «Штурм» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 3.12) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» — «Динамо» Киев
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    «Динамо» Киев
    Во вторник, 9 августа, «Штурм» примет на своём поле киевское «Динамо». Это будет вторая игра 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало поединка — в 21:30 (мск). «Штурм» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Августа 2022 года
    Штурм
  • Грац
    •  Штурм 21:30 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Штурм»

    Австрийский «Штурм» начал двухматчевую дуэль с «Динамо» с поражения (0:1). Шансы на выход в плей-офф сохраняются. В ответном поединке серебряного призёра чемпионата Австрии устроит победа с любым счётом: в основное, дополнительное время или в серии пенальти.

    Прошлый сезон команда провела в Лиге Европы. В плей-офф австрийцы одолели словенскую «Муру» (5:1 — по сумме двух матчей).

    Коэффициенты матча Штурм — Динамо К

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    В групповом этапе «Штурму» компанию составили «Реал Сосьедад», «Монако» и ПСВ. В сложном квартете австрийский коллектив занял 4 место.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Параллельно «Штурм» играет во внутреннем первенстве. В 3-м туре чемпионата Австрии серебряный призёр играл на выезде против команды «Рид». Поединок завершился вничью (1:1).

    «Динамо» Киев

    Киевское «Динамо» нацелено на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Игра в Польше завершилась в пользу украинской команды. В составе киевлян победный гол в ворота «Штурма» забил Караваев.

    Напомним, что во 2-й стадии квалификации киевляне одолели турецкий «Фенербахче». Ничья в основное время (1:1). Победный гол для «Динамо» на 114-й забил всё тот-же Караваев.

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  • 01/08/2022

    • В случае повторного успеха киевляне в плей-офф Лиги чемпионов могут встретиться с победителем пары «Бенфика» — «Мидтьюланнд».

    Между играми в Лиге чемпионов «Динамо» провело контрольную игру с представителем АПЛ — «Эвертоном». Встреча завершилась победой английского клуба со счётом 3:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Штурма» — 2.30, победа «Динамо» — 3.12, ничья — 3.32.

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    В этом розыгрыше Лиги чемпионов в матчах с участием «Динамо» было забито всего 4 мяча. Примерно 1 гол в среднем за игру. Есть большая вероятность, что и матч со «Штурмом» не будет богат на голы. Мы рискнём и предположим, что свой гол забьет именно украинский коллектив, а не австрийцы.

    Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Киев — за 3.12

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    «Штурм» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (3.12), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. Окажется ли «Динамо» сильнее австрийцев ещё раз?
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