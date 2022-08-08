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    «Фенербахче» преподаст урок новичку Суперлиги

    «Фенербахче» — «Умраниеспор». Ставка (к.1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 8 августа 2022 года

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    В первом туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» примет «Умраниеспор». Игра состоится 8 августа в 21:45 мск. «Фенербахче» — «Умраниеспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фенербахче»

    Хозяева будут играть в этом сезоне не впервые. У них в активе уже 3 поединка в квалификации еврокубков — Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    В ЛЧ у «Фенербахче» не срослось. Там клуб проиграл киевскому «Динамо». Во втором матче дело разрешилось в овертайме.

    После этого коллектив сыграл со «Словацко» в Лиге Европы. Причем шансы на проход в плей-офф очень высоки, поскольку «желтые канарейки» разгромили соперника в первом матче 3:0.

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    В прошлом сезоне «Фенербахче» финишировал в чемпионате вторым, набрав 73 очка.

    «Умраниеспор»

    Гости в прошлом сезоне выступали во втором дивизионе. Они стали вторыми, уступив титул «Анкарагюджю». Хотя по количеству очков был паритет.

    Для команды это будет первый официальный матч в сезоне. Ранее она провела 5 товарищеских спаррингов, четыре из которых закончились победой.

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    • Последние встречи — это 3:0 с «Хатайспором» и «Самурали», а также поражение 0:3 с «Торпедо» Кутаиси.

    «Умраниеспор» добился двухматчевой беспроигрышной серии в рамках выездных выступлений.

    Погноз и ставка

    Котировки на матч у букмекеров следующие: 1.28 на победу «Фенербахче» и 10.00 на победу «Умраниеспора».

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    Новичку будет сложно в первом матче в Суперлиге. Тем более он будет играть с командой, которая закончила в прошлом сезоне второй.

    Также в пользу «Фенербахче» говорит и тонус, ведь команда сыграет уже четвертый официальный матч. Вполне может быть уместна ставка на победу «Фенербахче» с форой -1.5 за 1.79.

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    «Фенербахче» — «Умраниеспор»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 08.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» преподаст урок новичку Суперлиги
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