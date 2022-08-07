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    «Лисы» снова будут сильнее «пчел»

    «Лестер» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Брентфорд»
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    «Лестер»
    В воскресенье, 7 августа, «Лестер» на своем поле примет лондонский «Брентфорд» в первом туре АПЛ-2022/23. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по мск. «Лестер» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Августа 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 16:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Лестер»

    «Лестер» предыдущий розыгрыш чемпионата Англии провел неудачно и финишировал лишь на восьмом месте, тем самым оставшись без еврокубков.

    Однако несмотря на неудовлетворительные результаты, руководство не стало увольнять наставника Брендана Роджерса, контракт которого действителен до 2025 года. Возможно, из-за того, что «лисы» дошли до полуфинала Лиги конференций в прошлом сезоне.

    Коэффициенты матча Лестер — Брентфорд

  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    Отметим, что «синие» на данный момент не совершили ни одного трансфера, никого не купив. Среди же потерь выделим уход в «Ниццу» основного стража ворот датчанина Каспера Шмейхеля.

    Все прогнозы на АПЛ

    В летнее межсезонье команда провела шесть игр, четыре из которых выиграно, а по одной сыграно вничью и проиграно. В своем последнем противостоянии был верх взят над «Севильей» 1:0.

    «Брентфорд»

    «Брендфорд» занял 13-е место в прошлом розыгрыше АПЛ. И это довольно неплохой результат для команды, ведь она вышла в элиту английского футбола только в 2021 году.

    Летом клуб был активен на трансферном рынке. Лондонцев свободным агентом покинул Кристиан Эриксен, который перебрался в «Манчестер Юнайтед». Также ушло еще четыре футболиста, но не основы.

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    • Среди приобретений выделим подписание свободных агентов Бена Ми и Томаса Стракоши, а также было потрачено 36 миллионов евро на покупку Эрона Хики и Кина Льюиса-Поттера.

    «Пчелы» при подготовке к сезону провели семь товарняков, в которых они дважды проиграли, раз сыграли вничью и добыли четыре виктории, в том числе над «Арсеналом» 2:1 и «Бетисом» 1:0.

    В прошлом сезоне «Лестер» дважды обыграл «Брентфорд» с одинаковым счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Лестер» — «Брентфорд»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 3.68, ничья оценена — в 3.84.

    «Лестер» смог сохранить костяк команд, а вот «пчелы» потеряли главного дирижера атак, да и новичкам еще нужно притереться. Так что гостям будет непросто, да и они неудачно играют против «лис». Поэтому наш прогноз на эту встречу — П1.

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    «Лестер» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лисы» снова будут сильнее «пчел»
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