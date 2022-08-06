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    «Армейцы» несколько раз поразят ворота воронежцев

    ЦСКА — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат России, 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Факел»
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    ЦСКА
    В субботу, 6 августа, московский ЦСКА на своем стадионе сыграет против воронежского «Факела». Стартовый свисток к этой игре будет дан в 17:30 по мск. ЦСКА — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Августа 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:30 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
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    ЦСКА

    ЦСКА в прошлом сезоне не смог зацепиться за медали, финишировав на пятой строке, но четвертому «Краснодару» он уступил только по дополнительным показателям, а от третьего «Динамо» отстал на три пункта.

    Напомним, что «армейцы» в этом сезоне будет играть под руководством Владимира Федотова, который в прошлом сезоне возглавлял «Сочи» и привел клуб к серебряным медалям.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Факел

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.30
  • Ставка
    •

    Отметим, что летом клуб потерял много футболистов: Языджи, Дзагоева, Фернандеса, Магнуссона, Ахметова, Гогричиани, Сигурдссона, Бохинена и Эджуке. На их место пришло пока два новичка, которые ну никак не могут компенсировать потери.

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    Однако это не сказалось на результатах команды. За три игры москвичи набрали семь баллов и идут среди лидеров. В первых двух турах ЦСКА дома одолел 2:0 «Урал» и 3:0 «Сочи», а также на выезде сыграв вничью 2:2 с «Нижним Новгородом».

    «Факел»

    В прошлом сезоне воронежская команда выступала в первой российской лиге. Там она финишировать на второй строчке в турнирной таблице и после долгого перерыва вернулась в элиту российского футбола.

    Из существенных приобретений, сделанных летом, выделим трансферы голкипера Ильи Свинова и форвард Матвея Ивахнова. Также команду пополнили Неманья Пейчинович, Владимир Дядюн и Андрей Никитин.

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  • 01/08/2022

    • В первом туре «Факел» в Краснодаре расписал почетную мировую с одноименной командой, сыграв 2:2. После этого воронежцы достойно смотрелась в Грозном, однако все же уступили «Ахмату» со счетом 1:2.

    В прошлом же игровом дне «огоньки» выдали домашней феерический матч с московским «Динамо», сыграв вничью со счетом 3:3.

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    В последний раз ЦСКА и «Факел» между собой играли в 2015 году в рамках товарищеского матча. Тот поединок завершился со счетом 1:0 в пользу воронежцев.

    Прогноз и ставка на ЦСКА — «Факел»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.42, победа «Факела» — 7.30, ничья — 4.70

    ЦСКА провел три матча в этом чемпионате и в каждом из них забивали не менее двух голов за игру, а «Факел» меньше двух не пропускал. Считаем, что у «армейцы» и сейчас на своем поле смогут забить не менее двух голов за поединок.

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    ЦСКА — «Факел»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. «Армейцы» несколько раз поразят ворота воронежцев
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