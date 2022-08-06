В субботу, 6 августа, московский ЦСКА на своем стадионе сыграет против воронежского «Факела». Стартовый свисток к этой игре будет дан в 17:30 по мск. ЦСКА — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА в прошлом сезоне не смог зацепиться за медали, финишировав на пятой строке, но четвертому «Краснодару» он уступил только по дополнительным показателям, а от третьего «Динамо» отстал на три пункта.

Напомним, что «армейцы» в этом сезоне будет играть под руководством Владимира Федотова, который в прошлом сезоне возглавлял «Сочи» и привел клуб к серебряным медалям.

Коэффициенты матча ЦСКА — Факел 1 1.42 X 4.70 2 7.30 Ставка

Отметим, что летом клуб потерял много футболистов: Языджи, Дзагоева, Фернандеса, Магнуссона, Ахметова, Гогричиани, Сигурдссона, Бохинена и Эджуке. На их место пришло пока два новичка, которые ну никак не могут компенсировать потери.

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Однако это не сказалось на результатах команды. За три игры москвичи набрали семь баллов и идут среди лидеров. В первых двух турах ЦСКА дома одолел 2:0 «Урал» и 3:0 «Сочи», а также на выезде сыграв вничью 2:2 с «Нижним Новгородом».

«Факел»

В прошлом сезоне воронежская команда выступала в первой российской лиге. Там она финишировать на второй строчке в турнирной таблице и после долгого перерыва вернулась в элиту российского футбола.

Из существенных приобретений, сделанных летом, выделим трансферы голкипера Ильи Свинова и форвард Матвея Ивахнова. Также команду пополнили Неманья Пейчинович, Владимир Дядюн и Андрей Никитин.

В первом туре «Факел» в Краснодаре расписал почетную мировую с одноименной командой, сыграв 2:2. После этого воронежцы достойно смотрелась в Грозном, однако все же уступили «Ахмату» со счетом 1:2.

В прошлом же игровом дне «огоньки» выдали домашней феерический матч с московским «Динамо», сыграв вничью со счетом 3:3.

В последний раз ЦСКА и «Факел» между собой играли в 2015 году в рамках товарищеского матча. Тот поединок завершился со счетом 1:0 в пользу воронежцев.

Прогноз и ставка на ЦСКА — «Факел»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.42, победа «Факела» — 7.30, ничья — 4.70

ЦСКА провел три матча в этом чемпионате и в каждом из них забивали не менее двух голов за игру, а «Факел» меньше двух не пропускал. Считаем, что у «армейцы» и сейчас на своем поле смогут забить не менее двух голов за поединок.