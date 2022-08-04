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    «Янг Бойз» проиграет на поле КуПС?

    КуПС — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.82) и ставки на квалификацию Лиги конференций 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на КуПС — «Янг Бойз»
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    «Янг Бойз» забил 12 мячей в пяти предыдущих матчах
    Швейцарский «Янг Бойз» сыграет на выезде против финского КуПС в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 4 августа, начало — в 19:00 мск. КуПС — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    КуПС
  • Лига конференций. Квалификация
    •  КуПС 19:00 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    КуПС

    КуПС стартовал в отборе Лиги конференций с победы над грузинской «Дилой». Финны выиграли на своем поле со счетом 2:0, а встреча в Гори завершилась вничью — 0:0.

    Во втором раунде вице-чемпион Финляндии выиграл по сумме двух матчей у молдавского «Милсами».

    На этот раз КуПС не смог выиграть в домашнем матче — первая встреча завершилась вничью 2:2. Зато в гостях клуб из Куопио разбил соперника со счетом 4:1.

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    В прошлом году КуПС прошел три раунда квалификации, но в четвертом уступил немецкому «Униону». Но при этом стоит отметить, что финны выстояли в Берлине (0:0).

    КуПС потерпел лишь два поражения в 23-х предыдущих матчах.

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» тем временем без проблем выиграл во втором раунде у «Лиепаи», победив в обоих матчах.

    Если дома латвийский клуб еще хоть как-то держался, пропустив лишь один мяч, то встреча в Берне завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

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    • «Янг Бойз» успешно стартовал в новом чемпионате Швейцарии. Команда Рафаэля Вики набрала в трех турах семь очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу.

    «Янг Бойз» забил 12 мячей в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На КуПС в этом матче можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Янг Бойз» — за 1.41.

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    Скорее всего, на поле финнов «Янг Бойз» выиграет с разницей в один, максимум два мяча, а уже дома устроит сопернику мастер-класс.

    Ставка — победа «Янг Бойз» + тотал меньше 4,5 за 1.82.

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    КуПС — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. «Янг Бойз» проиграет на поле КуПС?
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