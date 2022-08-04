Швейцарский «Янг Бойз» сыграет на выезде против финского КуПС в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 4 августа, начало — в 19:00 мск. КуПС — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КуПС

КуПС стартовал в отборе Лиги конференций с победы над грузинской «Дилой». Финны выиграли на своем поле со счетом 2:0, а встреча в Гори завершилась вничью — 0:0.

Во втором раунде вице-чемпион Финляндии выиграл по сумме двух матчей у молдавского «Милсами».

На этот раз КуПС не смог выиграть в домашнем матче — первая встреча завершилась вничью 2:2. Зато в гостях клуб из Куопио разбил соперника со счетом 4:1.

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В прошлом году КуПС прошел три раунда квалификации, но в четвертом уступил немецкому «Униону». Но при этом стоит отметить, что финны выстояли в Берлине (0:0).

КуПС потерпел лишь два поражения в 23-х предыдущих матчах.

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» тем временем без проблем выиграл во втором раунде у «Лиепаи», победив в обоих матчах.

Если дома латвийский клуб еще хоть как-то держался, пропустив лишь один мяч, то встреча в Берне завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

«Янг Бойз» успешно стартовал в новом чемпионате Швейцарии. Команда Рафаэля Вики набрала в трех турах семь очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу.

«Янг Бойз» забил 12 мячей в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На КуПС в этом матче можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Янг Бойз» — за 1.41.

Скорее всего, на поле финнов «Янг Бойз» выиграет с разницей в один, максимум два мяча, а уже дома устроит сопернику мастер-класс.

Ставка — победа «Янг Бойз» + тотал меньше 4,5 за 1.82.