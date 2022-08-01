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    «Рубин» снова потеряет очки?

    «Рубин» — «Уфа». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Первая лига, 1 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Уфа»
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    Совсем недавно «Уфа» очень сильно потрепала казанцев
    Матч 3 тура Первой лиги России состоится 1 августа на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). Начало в 20:00 мск. «Рубин» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Августа 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 20:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Рубин»

    После вылета из РПЛ «Рубин» стартовал с победы в Первой лиге. Коллективу Леонида Слуцкого удалось победить новичка «Родину». Результат команде принес нападающий Джоэль Фамейе, оформивший дубль.

    Празднование длилось недолго. Второй тур принес «бордовым» плохие эмоции. Они потерпели поражение от «Енисея» со счетом 2:3

    После двух пропущенных голов казанская команда смогла отыграться, но потом сама же свела на нет все усилия. Автогол Олега Иванова отобрал у нее 3 очка.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Рубин» проиграл 3 из 4 последних матчей. В случаях с неудачами, футболисты Слуцкого пропускали как минимум дважды.

    «Уфа»

    «Уфа» находится в той же ситуации, что и «Рубин». Она тоже намерена бороться за быстрое возвращение в РПЛ, хотя результаты показывают, что это будет непросто.

    Первый же тур уфимцы проиграли. Обидчиком выступила «Кубань», которая нанесла гостям поражение со счетом 0:2.

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    • Уже в следующем туре «Уфа» исправилась и одержала победу, набрав первые очки в сезоне. Хотя «Волга» забила первой, игра все-таки закончилась со счетом 2:1 в пользу «Уфы».

    Положительный результат стал возможным благодаря удачным действиям легионеров Эрвинга Ботака-Иобомы и Эгаша Касинтуры.

    Прогноз и ставка

    Котировки от букмекеров делают «Рубин» фаворитом, но судя по разрыву и последним результатам, вряд ли можно четко сказать, что именно «бордовые» будут сто процентов доминировать в матче.

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    Победа «Рубина» оценена коэффициентом 2.33. На победу «Уфы» предлагают поставить с котировкой 3.00.

    Скорее всего, «Уфа» сможет увезти очки из Казани. Уж очень уверенно команда разобрала соперника в контрольном матче перед стартом сезона, когда разгромила его 4:1. Можно даже заиграть ставку «фора 2 (0)» за 2.12.

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    «Рубин» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.08.2022. Прогнозы на футбол. «Рубин» снова потеряет очки?
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