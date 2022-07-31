ПСЖ
Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.
На евроарене же ПСЖ в очередной раз разочаровал своих поклонников, уступив дорогу мадридскому «Реалу» еще на стадии 1/8 финала. Дома французы выиграли 1:0, но в гостях уступили 1:3.
Этим летом коллектив, который летом возглавил новый тренер Кристоф Гальтье, успели провести четыре товарищеских встречи, каждый из которых выиграл, а три — в рамках японского турне.
Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 13-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 10 победных результатов и три мировых исхода.
«Нант»
«Нант» слабо выступил в Лиге 1 прошлого сезона. Команда по итогам 38 поединков заняла только 13-ю позицию.
Тем самым, «Канарейки» сохранили прописку в Лиге 1. По результатам у команды 15 побед, 13 поражений и 10 ничьих.
И все же, коллектив выиграл Кубок Франции, одолев «Ниццу» (1:0), поэтому сможет выступить в Лиге Европы.
С учетом прошлого сезона и товарищеских игр этого лета, клуб одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом парижан, коэффициент на победу которых равен 1,33.
Успех их оппонентов оценивается в 8,00, тогда как ничья в основное время — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,75.