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    Начнет ли Гальтье с трофея в ПСЖ?

    ПСЖ — «Нант». Прогноз (к. 2.75), ставки на футбол, Суперкубок Франции, 31 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Нант»
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    31 июля состоится матч за Суперкубок Франции, в котором сойдутся ПСЖ и «Нант». Поединок назначен на 21:00 по мск. ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Суперкубок 31 Июля 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 21:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.

    На евроарене же ПСЖ в очередной раз разочаровал своих поклонников, уступив дорогу мадридскому «Реалу» еще на стадии 1/8 финала. Дома французы выиграли 1:0, но в гостях уступили 1:3.

    Этим летом коллектив, который летом возглавил новый тренер Кристоф Гальтье, успели провести четыре товарищеских встречи, каждый из которых выиграл, а три — в рамках японского турне.

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    Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 13-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 10 победных результатов и три мировых исхода.

    «Нант»

    «Нант» слабо выступил в Лиге 1 прошлого сезона. Команда по итогам 38 поединков заняла только 13-ю позицию.

    Тем самым, «Канарейки» сохранили прописку в Лиге 1. По результатам у команды 15 побед, 13 поражений и 10 ничьих.

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    • И все же, коллектив выиграл Кубок Франции, одолев «Ниццу» (1:0), поэтому сможет выступить в Лиге Европы.

    С учетом прошлого сезона и товарищеских игр этого лета, клуб одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом парижан, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех их оппонентов оценивается в 8,00, тогда как ничья в основное время — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,75.

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    ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. Начнет ли Гальтье с трофея в ПСЖ?
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