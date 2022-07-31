31 июля состоится матч за Суперкубок Франции, в котором сойдутся ПСЖ и «Нант». Поединок назначен на 21:00 по мск. ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.

На евроарене же ПСЖ в очередной раз разочаровал своих поклонников, уступив дорогу мадридскому «Реалу» еще на стадии 1/8 финала. Дома французы выиграли 1:0, но в гостях уступили 1:3.

Этим летом коллектив, который летом возглавил новый тренер Кристоф Гальтье, успели провести четыре товарищеских встречи, каждый из которых выиграл, а три — в рамках японского турне.

Все прогнозы на футбол

Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 13-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 10 победных результатов и три мировых исхода.

«Нант»

«Нант» слабо выступил в Лиге 1 прошлого сезона. Команда по итогам 38 поединков заняла только 13-ю позицию.

Тем самым, «Канарейки» сохранили прописку в Лиге 1. По результатам у команды 15 побед, 13 поражений и 10 ничьих.

И все же, коллектив выиграл Кубок Франции, одолев «Ниццу» (1:0), поэтому сможет выступить в Лиге Европы.

С учетом прошлого сезона и товарищеских игр этого лета, клуб одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом парижан, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех их оппонентов оценивается в 8,00, тогда как ничья в основное время — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,75.