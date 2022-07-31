«Кубань» сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 19:00 мск. «Кубань» — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Кубанцы явно стремятся оказаться в первой четверке. Роберт Евдокимов построил неплохой коллектив, что и подтверждают результаты.

Вот и нынешний чемпионат «Кубань» начала многообещающе. 4 очка в двух матчах и 5 место в таблице — вполне приличный старт.

Минувший тур сложился для команды довольно успешно. На выезде «Кубань» добыла один пункт, сыграв вничью с «Нефтехимиком» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с челнинцами для «Кубани» проходят продуктивно. В двух поединках в активе краснодарцев победа и ничья.

«КамАЗ»

Этот клуб лишь чудом сохранил за собой прописку в «лучшей лиге мира». Хотя по спортивному принципу челнинцы должны были вылететь.

Зато новый чемпионат «КамАЗ» начал за здравие. 6 очков в двух матчах — показатель крейсерский.

Причем в предыдущем туре «КамАЗ» одолел кандидата на повышение. Дома челнинцы переиграли «СКА-Хабаровск» (3:2).

В этом поединке «КамАЗ» также постарается удивить соперника. Да и мотивация забить первый гол в ворота «Кубани» присутствует.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кубань» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «КамАЗ» — за 3.00.

«Кубань» пока не пропустила ни одного мяча .

«КамАЗ» традиционно неудачно играет с краснодарцами.

Фактор своего поля и образцовая оборона помогут кубанцам добыть три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» с коэффициентом 2.45.