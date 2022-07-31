«Кубань»
Кубанцы явно стремятся оказаться в первой четверке. Роберт Евдокимов построил неплохой коллектив, что и подтверждают результаты.
Вот и нынешний чемпионат «Кубань» начала многообещающе. 4 очка в двух матчах и 5 место в таблице — вполне приличный старт.
Минувший тур сложился для команды довольно успешно. На выезде «Кубань» добыла один пункт, сыграв вничью с «Нефтехимиком» (0:0).
Матчи с челнинцами для «Кубани» проходят продуктивно. В двух поединках в активе краснодарцев победа и ничья.
«КамАЗ»
Этот клуб лишь чудом сохранил за собой прописку в «лучшей лиге мира». Хотя по спортивному принципу челнинцы должны были вылететь.
Зато новый чемпионат «КамАЗ» начал за здравие. 6 очков в двух матчах — показатель крейсерский.
Причем в предыдущем туре «КамАЗ» одолел кандидата на повышение. Дома челнинцы переиграли «СКА-Хабаровск» (3:2).
В этом поединке «КамАЗ» также постарается удивить соперника. Да и мотивация забить первый гол в ворота «Кубани» присутствует.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кубань» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «КамАЗ» — за 3.00.
«Кубань»
«КамАЗ» традиционно неудачно играет с краснодарцами.
Фактор своего поля и образцовая оборона помогут кубанцам добыть три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» с коэффициентом 2.45.