ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанд Под микроскопом. 10 звезд, для которых новый сезон станет ключевым Фрагмент матча «Фенербахче» — «Динамо» Киев Стойкость «Динамо» и неудача грузинского футбола Кристиан ПулишичВ ожидании ЧМ-2022. Полосатые звезды
  • 23:47
    • «Барселона» объявила о трансфере Кунде
  • 20:01
    • Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Уралом»
  • 16:52
    • Агент Изидора неоднозначно ответил на вопрос о будущем игрока в «Локомотиве»
  • 16:28
    • Клопп: «Ман Сити» заслужил победу в АПЛ. Задача «Ливерпуля» теперь — начать гонку заново
  • 16:13
    • Тренер «Оренбурга» Личка о матче со «Спартаком»: Не ждите, что буем стоять сзади
  • 15:59
    • Александр Большунов занял последнее место в контрольной тренировке группы Юрия Бородавко
  • 15:42
    • Тэмми Абрахам: это большая честь, что в «Роме» появился такой хороший игрок, как Пауло Дибала
    Все новости спорта

    Кубанцы остановят «КамАЗ»

    «Кубань» — «КамАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Первая лига, 31 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Кубань Прогнозы на КамАЗ Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Кубань» — «КамАЗ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кубань»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 19:00 мск. «Кубань» — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 31 Июля 2022 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 19:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Кубань»

    Кубанцы явно стремятся оказаться в первой четверке. Роберт Евдокимов построил неплохой коллектив, что и подтверждают результаты.

    Вот и нынешний чемпионат «Кубань» начала многообещающе. 4 очка в двух матчах и 5 место в таблице — вполне приличный старт.

    Минувший тур сложился для команды довольно успешно. На выезде «Кубань» добыла один пункт, сыграв вничью с «Нефтехимиком» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с челнинцами для «Кубани» проходят продуктивно. В двух поединках в активе краснодарцев победа и ничья.

    «КамАЗ»

    Этот клуб лишь чудом сохранил за собой прописку в «лучшей лиге мира». Хотя по спортивному принципу челнинцы должны были вылететь.

    Зато новый чемпионат «КамАЗ» начал за здравие. 6 очков в двух матчах — показатель крейсерский.

  • Трансферный дайджест. 19-25 июля
  • Определится ли Роналду с клубом, избавится ли «Ювентус» от Артура, дожмет ли «МЮ» «Аякс» по Антони и другие трансферные слухи недели
  • 25/07/2022

    • Причем в предыдущем туре «КамАЗ» одолел кандидата на повышение. Дома челнинцы переиграли «СКА-Хабаровск» (3:2).

    В этом поединке «КамАЗ» также постарается удивить соперника. Да и мотивация забить первый гол в ворота «Кубани» присутствует.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кубань» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «КамАЗ» — за 3.00.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Кубань» пока не пропустила ни одного мяча.

    «КамАЗ» традиционно неудачно играет с краснодарцами.

    Фактор своего поля и образцовая оборона помогут кубанцам добыть три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» с коэффициентом 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Бруксби — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Потапова — Ван Цян
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Дижон — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Волга — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Блэкберн — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Велес — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Бирмингем Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арсенал — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кубань» — «КамАЗ»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. Кубанцы остановят «КамАЗ»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры