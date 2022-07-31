«Атлетико Тукуман»
«Атлетико Тукуман» на данный момент лидирует в чемпионате Аргентины, набрав в 10-ти матчах 22 очка и на два пункта опережая идущих вторыми «Аргентинос Хуниорс».
Коллектив за всю турнирную дистанцию еще не знал горечи поражений, добившись шести викторий и четыре раза сыграв вничью, разница мячей составляет 10:3.
К данной игре «деканы» подходят с 5-матчевой победной серией. Причем в этот период они не пропустили ни одного гола. В прошлом туре была виктория 1:0 в гостях над «Индепендьенте».
На своем поле «Атлетико Тукуман» не проигрывает еще с прошлого чемпионата или шесть встреч подряд, поровну поделив в этом отрезке ничьи и выигрыши.
«Ньюэллс Олд Бойз»
«Ньюэллс Олд Бойз» после первых пяти туров лидировал, а после вторых пяти находятся на девятом месте, имея в активе 16 очков, что на шесть меньше, чем у предстоящего противника.
«Прокаженные» в первых пяти турах одержали четыре победы при одной ничьей, во вторых пяти — ни одной. В последних же двух играх «красно-черные» и вовсе проиграли, причем, командам из низов таблицы.
Результаты на выезде у команды немного лучше, чем дома, ведь она потерпела всего одно поражение и пропустила всего лишь три гола в этом чемпионате.
В последних двух играх эти команды по разу обыграли друг друга, а перед этим три подряд поединка они свели вничью.
Прогноз и ставка на «Атлетико Тукуман» — «Ньюэллс Олд Бойз»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Тукуман» предлагают — 2.22.
На викторию «Ньюэллс Олд Бойз» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.00.
Победная серия «деканов» не может продолжаться вечно, как и безвыигрышная у «прокаженных». В общем, рекомендуем ставить здесь с Х на гостей.