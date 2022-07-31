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    «Прокаженные» прервут победное шествие «деканов»?

    «Атлетико Тукуман» — «Ньюэллс Олд Бойз». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Аргентины, 31 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Тукуман» — «Ньюэллс Олд Бойз»
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    «Ньюэллс Олд Бойз»
    В 10-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Атлетико Тукуман» дома сыграет против «Ньюэллс Олд Бойз». Встреча пройдет в ночь на 31 июля и начнется в 02:30 по мск. «Атлетико Тукуман» — «Ньюэллс Олд Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 31 Июля 2022 года
    Атлетико Тукуман
  • Аргентина. Примера
    •  Атлетико Тукуман 02:30 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз
  • Аргентина. Примера
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    «Атлетико Тукуман»

    «Атлетико Тукуман» на данный момент лидирует в чемпионате Аргентины, набрав в 10-ти матчах 22 очка и на два пункта опережая идущих вторыми «Аргентинос Хуниорс».

    Коллектив за всю турнирную дистанцию еще не знал горечи поражений, добившись шести викторий и четыре раза сыграв вничью, разница мячей составляет 10:3.

    К данной игре «деканы» подходят с 5-матчевой победной серией. Причем в этот период они не пропустили ни одного гола. В прошлом туре была виктория 1:0 в гостях над «Индепендьенте».

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    На своем поле «Атлетико Тукуман» не проигрывает еще с прошлого чемпионата или шесть встреч подряд, поровну поделив в этом отрезке ничьи и выигрыши.

    «Ньюэллс Олд Бойз»

    «Ньюэллс Олд Бойз» после первых пяти туров лидировал, а после вторых пяти находятся на девятом месте, имея в активе 16 очков, что на шесть меньше, чем у предстоящего противника.

    «Прокаженные» в первых пяти турах одержали четыре победы при одной ничьей, во вторых пяти — ни одной. В последних же двух играх «красно-черные» и вовсе проиграли, причем, командам из низов таблицы.

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    • Результаты на выезде у команды немного лучше, чем дома, ведь она потерпела всего одно поражение и пропустила всего лишь три гола в этом чемпионате.

    В последних двух играх эти команды по разу обыграли друг друга, а перед этим три подряд поединка они свели вничью.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Тукуман» — «Ньюэллс Олд Бойз»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Тукуман» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Ньюэллс Олд Бойз» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.00.

    Победная серия «деканов» не может продолжаться вечно, как и безвыигрышная у «прокаженных». В общем, рекомендуем ставить здесь с Х на гостей.

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    «Атлетико Тукуман» — «Ньюэллс Олд Бойз»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. «Прокаженные» прервут победное шествие «деканов»?
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