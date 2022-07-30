«Трабзонспор» и «Сивасспор» откроют новый сезон в Турции матчем за Суперкубок страны, который состоится 30 июля. Начало 20:45 мск. «Трабзонспор» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

Перед этим матчем команда провела два неудачных товарищеских поединка, в которых проиграла «Торино» (0:3) и «Эмполи» (0:1).

Сезон коллектив закончил поражением от «Башакшехира» (1:3). Но это не помешало хозяевам стать чемпионами Турции. Набрав 81 очко, они опередили «Фенербахче» на 8 пунктов.

Также в прошлом сезоне «Трабзонспор» дошел до полуфинала Кубка страны, но там уступил «Кайсериспору» со счетом 2:4. В еврокубках клуб не выступал, так как вылетел на стадии квалификации, проиграв «Роме» во втором раунде.

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В последний раз клуб выигрывал Суперкубок Турции в 2020 году. В прошлом сезоне его взял «Бешикташ».

«Сивасспор»

25 июля команда провела последний товарищеский матч в предсезонке, в котором она победила клуб из Эмиратов «Аль-Шарджа» (2:0). Несколькими днями ранее была ничья с «Сигмой» (1:1).

«Сивасспор» оформил победу в Кубке Турции, благодаря чему теперь является участником Суперкубка. В матче с «Кайсериспором» дело дошло до овертаймов, где гости и забили победный мяч. Общий счет составил 3:2.

В заключительной туре чемпионата страны «Сивасспор» победил тот же «Кайсериспор» 2:1, однако больших изменений это команде не принесло. Она финишировала в середине таблицы.

«Сивасспор» еще ни разу не становился победителем Суперкубка Турции.

Прогноз и ставка

Чемпиона страны букмекеры сделали фаворитом (1.90). На победу «Сивасспора» можно поставить с котировкой 4.30.

На победу команд в основное время можно поставить за 1.88 и 4.10 соответственно.

Для «Трабзонспора» это важный поединок. Он положит начало всему сезону. «Сивасспор» умеет сопротивляться, но все-таки хозяева стали чемпионами страны и у них есть опыт побед в Суперкубке. Возможно, стоит поставить на первой команды.