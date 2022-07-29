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    «Штутгарт» уверенно обойдет соперника

    «Динамо» Дрезден — «Штутгарт». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 29 июня 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Дрезден — «Штутгарт»
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    Саша Калайджич
    Дрезденское «Динамо» на своем поле сыграет против «Штутгарта» в рамках 1/32 Кубка Германии. Матч состоится 29 июля, начало — 19:00 (мск). «Динамо» Дрезден — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 29 Июля 2022 года
    Динамо Др
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    «Динамо» Дрезден

    «Черно-желтые» по итогам прошлого сезона вернулись в третью лигу. Команда заняла 14-е место в турнирной таблице, а затем уступила «Кайзерслаутерну» (0:0, 0:2) в стыковых матчах за сохранение прописки.

    Летом дрезденское «Динамо» возглавил новый тренер — Маркус Анфанг, последним местом работы которого был «Вердер». В межсезонье его подопечные провели 4 контрольные встречи, одержав 2 победы и потерпев 2 поражения. В том числе «Динамо» уступило дортмундской «Боруссии» (0:2).

    Кроме того, клуб из Дрездена неудачно стартовал в третьей лиге, на выходных крупно проиграв дома «Мюнхену 1860» (3:4).

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    В Кубке Германии «черно-желтые» на протяжении 6 сезонов не могут пройти дальше 2-го круга. И стоит заметить, что из последних 6-ти домашних матчей «Динамо» Дрезден лишь 1 раз смог одержать победу, проиграв все остальные поединки.

    «Штутгарт»

    «Швабы» в прошлом сезоне Бундеслиги стали 15-ми набрав 33 очка после 34 сыгранных матчей и только по дополнительным показателям избежали участия в стыковых матчах.

    Пеллегрино Матараццо сохранил работу и вместе с командой показал хорошие результаты в межсезонье. «Штутгарт» выиграл все 4 товарищеских матча, в том числе с английским «Брентфордом» (2:1) и испанской «Валенсией» (5:2).

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    • «Штутгарт» во втором по значимости немецком турнире выступает чуть лучше своего соперника, а в сезоне-2012/13 он и вовсе играл с «Баварией» в финале (2:3). Правда, годом ранее «швабы» вылетели уже во 2-м круге, уступив «Кельну» (0:2).

    Беспроигрышная серия «Штутгарта» во всех турнирах составляет 7 матчей кряду.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Дрездена в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу «Штутгарта» — за 1.57.

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    Прогноз - Безусловно, фаворитами противостояния будут гости. «Динамо» ушло на понижение в классе и сейчас перед командой стоит задача вернуться во вторую Бундеслигу, поэтому предстоящая встреча не будет в списке приоритетов. «Штутгарт» же пребывает в неплохом состоянии, судя по контрольным встречам. К тому же чемпионат Германии пока не начался, так что «швабы» могут бросить против «Дрездена» все силы.

    Ставка - Победа «Штутгарта» с форой (-1) за 1.95.

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    «Динамо» Дрезден — «Штутгарт»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. «Штутгарт» уверенно обойдет соперника
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