Дрезденское «Динамо» на своем поле сыграет против «Штутгарта» в рамках 1/32 Кубка Германии. Матч состоится 29 июля, начало — 19:00 (мск). «Динамо» Дрезден — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Дрезден

«Черно-желтые» по итогам прошлого сезона вернулись в третью лигу. Команда заняла 14-е место в турнирной таблице, а затем уступила «Кайзерслаутерну» (0:0, 0:2) в стыковых матчах за сохранение прописки.

Летом дрезденское «Динамо» возглавил новый тренер — Маркус Анфанг, последним местом работы которого был «Вердер». В межсезонье его подопечные провели 4 контрольные встречи, одержав 2 победы и потерпев 2 поражения. В том числе «Динамо» уступило дортмундской «Боруссии» (0:2).

Кроме того, клуб из Дрездена неудачно стартовал в третьей лиге, на выходных крупно проиграв дома «Мюнхену 1860» (3:4).

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В Кубке Германии «черно-желтые» на протяжении 6 сезонов не могут пройти дальше 2-го круга. И стоит заметить, что из последних 6-ти домашних матчей «Динамо» Дрезден лишь 1 раз смог одержать победу, проиграв все остальные поединки.

«Штутгарт»

«Швабы» в прошлом сезоне Бундеслиги стали 15-ми набрав 33 очка после 34 сыгранных матчей и только по дополнительным показателям избежали участия в стыковых матчах.

Пеллегрино Матараццо сохранил работу и вместе с командой показал хорошие результаты в межсезонье. «Штутгарт» выиграл все 4 товарищеских матча, в том числе с английским «Брентфордом» (2:1) и испанской «Валенсией» (5:2).

«Штутгарт» во втором по значимости немецком турнире выступает чуть лучше своего соперника, а в сезоне-2012/13 он и вовсе играл с «Баварией» в финале (2:3). Правда, годом ранее «швабы» вылетели уже во 2-м круге, уступив «Кельну» (0:2).

Беспроигрышная серия «Штутгарта» во всех турнирах составляет 7 матчей кряду.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Дрездена в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу «Штутгарта» — за 1.57.

Прогноз - Безусловно, фаворитами противостояния будут гости. «Динамо» ушло на понижение в классе и сейчас перед командой стоит задача вернуться во вторую Бундеслигу, поэтому предстоящая встреча не будет в списке приоритетов. «Штутгарт» же пребывает в неплохом состоянии, судя по контрольным встречам. К тому же чемпионат Германии пока не начался, так что «швабы» могут бросить против «Дрездена» все силы.

Ставка - Победа «Штутгарта» с форой (-1) за 1.95.