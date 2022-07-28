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    «Раднички» Ниш — «Гзира Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Раднички» Ниш — «Гзира Юнайтед»
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    «Гзира Юнайтед»
    «Раднички» Ниш сыграет на своем поле с «Гзирой Юнайтед» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 28 июля, начало — в 20:00 мск. «Раднички» Ниш — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Раднички Ниш
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Раднички Ниш 20:00 Гзира Юнайтед Гзира Юнайтед
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Раднички» Ниш

    Эта команда начала новый сезон не лучшим образом. «Раднички» Ниш сейчас находится на 14 месте в чемпионате Сербии.

    В первом матче «Раднички» Ниш лишь чудом не проиграл. На выезде сербы спаслись лишь в эндшпиле (2:2).

    Коэффициенты матча Раднички Ниш — Гзира Юнайтед

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    А вот в минувшем туре своего чемпионата команда отобрала очки у «Партизана», расписав боевую мировую (3:3).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Наверняка «Раднички» Ниш сыграет с позиции силы. Сербы будут действовать первым номером со стартовых минут матча.

    «Гзира Юнайтед»

    Мальтийцы досадным образом упустили победу в первом матче, и теперь должны, как минимум, не проиграть в Нише.

    В своем чемпионате команда финишировала на 4 месте. Для «Гзира Юнайтед» такой результат можно аттестовать как приличный.

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    • Мальтийцы в первом матче продемонстрировали, что способны на равных бороться с более сильным соперником.

    Очевидно, гости не собираются отсиживаться в обороне. Вот только оборона мальтийцев частенько дает сбои.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Раднички» Ниш за 1.41, на ничью за 4.50, а на «Гзира Юнайтед» — за 6.95.

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    «Раднички» Ниш смотрится сильнее соперника.

    «Гзира Юнайтед» имеет проблемы с надежностью своих тылов.

    Сербы наверняка постараются уверенно закрыть вопрос о проходе в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Фора «Радничек» Ниш -1.5 с коэффициентом 2.24.

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    «Раднички» Ниш — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Мальтийцев ждет разочарование
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