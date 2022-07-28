«Раднички» Ниш сыграет на своем поле с «Гзирой Юнайтед» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 28 июля, начало — в 20:00 мск. «Раднички» Ниш — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Раднички» Ниш

Эта команда начала новый сезон не лучшим образом. «Раднички» Ниш сейчас находится на 14 месте в чемпионате Сербии.

В первом матче «Раднички» Ниш лишь чудом не проиграл. На выезде сербы спаслись лишь в эндшпиле (2:2).

Коэффициенты матча Раднички Ниш — Гзира Юнайтед 1 1.40 X 4.60 2 8.00 Ставка

А вот в минувшем туре своего чемпионата команда отобрала очки у «Партизана», расписав боевую мировую (3:3).

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Наверняка «Раднички» Ниш сыграет с позиции силы. Сербы будут действовать первым номером со стартовых минут матча.

«Гзира Юнайтед»

Мальтийцы досадным образом упустили победу в первом матче, и теперь должны, как минимум, не проиграть в Нише.

В своем чемпионате команда финишировала на 4 месте. Для «Гзира Юнайтед» такой результат можно аттестовать как приличный.

Мальтийцы в первом матче продемонстрировали, что способны на равных бороться с более сильным соперником.

Очевидно, гости не собираются отсиживаться в обороне. Вот только оборона мальтийцев частенько дает сбои.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Раднички» Ниш за 1.41, на ничью за 4.50, а на «Гзира Юнайтед» — за 6.95.

«Раднички» Ниш смотрится сильнее соперника .

«Гзира Юнайтед» имеет проблемы с надежностью своих тылов.

Сербы наверняка постараются уверенно закрыть вопрос о проходе в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Фора «Радничек» Ниш -1.5 с коэффициентом 2.24.