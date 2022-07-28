«Раднички» Ниш
Эта команда начала новый сезон не лучшим образом. «Раднички» Ниш сейчас находится на 14 месте в чемпионате Сербии.
В первом матче «Раднички» Ниш лишь чудом не проиграл. На выезде сербы спаслись лишь в эндшпиле (2:2).
Коэффициенты матча Раднички Ниш — Гзира Юнайтед
А вот в минувшем туре своего чемпионата команда отобрала очки у «Партизана», расписав боевую мировую (3:3).
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Наверняка «Раднички» Ниш сыграет с позиции силы. Сербы будут действовать первым номером со стартовых минут матча.
«Гзира Юнайтед»
Мальтийцы досадным образом упустили победу в первом матче, и теперь должны, как минимум, не проиграть в Нише.
В своем чемпионате команда финишировала на 4 месте. Для «Гзира Юнайтед» такой результат можно аттестовать как приличный.
Мальтийцы в первом матче продемонстрировали, что способны на равных бороться с более сильным соперником.
Очевидно, гости не собираются отсиживаться в обороне. Вот только оборона мальтийцев частенько дает сбои.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Раднички» Ниш за 1.41, на ничью за 4.50, а на «Гзира Юнайтед» — за 6.95.
«Раднички» Ниш
«Гзира Юнайтед» имеет проблемы с надежностью своих тылов.
Сербы наверняка постараются уверенно закрыть вопрос о проходе в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Фора «Радничек» Ниш -1.5 с коэффициентом 2.24.