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    Повторная победа «Витории Гимарайнш»?

    «Пушкаш-Академия» — «Витория Гимарайнш». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    «Пушкаш-Академия» сыграет на своем поле с «Виторией Гимарайнш» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 28 июля, начало — в 22:00 мск. «Пушкаш-Академия» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года

    «Пушкаш-Академия»

    Эта команда в минувшем чемпионате Венгрии выступила достойно. Итоговое 3 место это лишь подтверждает.

    В первом матче «Пушкаш-Академия» провалилась. Поражение в Португалии (0:3) оставляет мало шансов на проход в следующий раунд Лиги конференций.

    Нет сомнений, в ответной встрече команда попытается отыграться. Вот только нехватка официальных матчей чувствуется уж очень сильно.

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    Наверняка «Пушкаш-Академия» постарается, как минимум, дать достойный бой португальцам. Ждем от венгров атакующей игры?!

    «Витория Гимарайнш»

    Дома эта команда не испытала проблем с венграми. «Витория Гимарайнш» показала класс, и теперь одной ногой в следующем раунде.

    В составе команды выделяется Тьяго Силва. Опытный хавбек может и отдать передачу, и забить самолично.

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  • 25/07/2022

    • В своем чемпионате «Витория Гимарайнш» еще не стартовала. Зато уже имеет серию из трех викторий к ряду.

    Психологическое преимущество португальцев сыграет в их пользу и на этот раз. Даже при некоторой кадровой ротации гости выглядят предпочтительнее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Виторию Гимарайнш» за 2.45, на ничью за 3.10, а на «Пушкаш-Академию» — за 2.75.

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    «Пушкаш-Академия» испытывает трудности в обороне.

    «Витория Гимарайнш» превосходит венгров в классе.

    Несмотря на успех в первом поединке, португальцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Витории Гимарайнш» с коэффициентом 2.45.

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    «Пушкаш-Академия» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Повторная победа «Витории Гимарайнш»?
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