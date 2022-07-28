«Пушкаш-Академия»
Эта команда в минувшем чемпионате Венгрии выступила достойно. Итоговое 3 место это лишь подтверждает.
В первом матче «Пушкаш-Академия» провалилась. Поражение в Португалии (0:3) оставляет мало шансов на проход в следующий раунд Лиги конференций.
Нет сомнений, в ответной встрече команда попытается отыграться. Вот только нехватка официальных матчей чувствуется уж очень сильно.
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Наверняка «Пушкаш-Академия» постарается, как минимум, дать достойный бой португальцам. Ждем от венгров атакующей игры?!
«Витория Гимарайнш»
Дома эта команда не испытала проблем с венграми. «Витория Гимарайнш» показала класс, и теперь одной ногой в следующем раунде.
В составе команды выделяется Тьяго Силва. Опытный хавбек может и отдать передачу, и забить самолично.
В своем чемпионате «Витория Гимарайнш» еще не стартовала. Зато уже имеет серию из трех викторий к ряду.
Психологическое преимущество португальцев сыграет в их пользу и на этот раз. Даже при некоторой кадровой ротации гости выглядят предпочтительнее.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Виторию Гимарайнш» за 2.45, на ничью за 3.10, а на «Пушкаш-Академию» — за 2.75.
«Пушкаш-Академия» испытывает трудности в обороне.
«Витория Гимарайнш»
Несмотря на успех в первом поединке, португальцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Витории Гимарайнш» с коэффициентом 2.45.