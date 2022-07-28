«Пушкаш-Академия» сыграет на своем поле с «Виторией Гимарайнш» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 28 июля, начало — в 22:00 мск. «Пушкаш-Академия» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пушкаш-Академия»

Эта команда в минувшем чемпионате Венгрии выступила достойно. Итоговое 3 место это лишь подтверждает.

В первом матче «Пушкаш-Академия» провалилась. Поражение в Португалии (0:3) оставляет мало шансов на проход в следующий раунд Лиги конференций.

Нет сомнений, в ответной встрече команда попытается отыграться. Вот только нехватка официальных матчей чувствуется уж очень сильно.

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Наверняка «Пушкаш-Академия» постарается, как минимум, дать достойный бой португальцам. Ждем от венгров атакующей игры?!

«Витория Гимарайнш»

Дома эта команда не испытала проблем с венграми. «Витория Гимарайнш» показала класс, и теперь одной ногой в следующем раунде.

В составе команды выделяется Тьяго Силва. Опытный хавбек может и отдать передачу, и забить самолично.

В своем чемпионате «Витория Гимарайнш» еще не стартовала. Зато уже имеет серию из трех викторий к ряду.

Психологическое преимущество португальцев сыграет в их пользу и на этот раз. Даже при некоторой кадровой ротации гости выглядят предпочтительнее.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Виторию Гимарайнш» за 2.45, на ничью за 3.10, а на «Пушкаш-Академию» — за 2.75.

«Пушкаш-Академия» испытывает трудности в обороне.

«Витория Гимарайнш» превосходит венгров в классе .

Несмотря на успех в первом поединке, португальцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Витории Гимарайнш» с коэффициентом 2.45.