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    «Нефтчи» не только отыграется, но и пройдет дальше?

    «Нефтчи» — «Арис». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Лауренциу Регекампф (справа крайний) — главный тренер «Нефтчи»
    В четверг, 28 июля «Нефтчи» на своём поле сыграет против «Ариса» из Кипра в рамках второго матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 20:00 «Нефтчи» — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Нефтчи»

    «Нефтчи» серебряный призёр чемпионата Азербайджана. Команда только строится под руководством нового наставника. Румынский специалист Лауренциу Регекампф возглавил «Нефтчи» в июне 2022-го.

    Месяц работы на тренерском мостике. В команде много новичков. Первая официальная игра — в рамках квалификации Лиги конференций. Азербайджанский клуб проиграл «Арису» (0:2).

    Коэффициенты матча Нефтчи — Арис Лимасол

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    Несмотря на поражение у «нефтяников» есть все шансы переиграть соперника. Отыграть гандикап в 2 гола для «Нефтчи» — задача выполнимая. Да еще игра пройдет на родной арене при собственных болельщиках.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Что касается чемпионата Азербайджана, то новый сезон для «Нефтчи» стартует 5 августа. В 1-м туре «нефтяники» отправятся в гости к команде «Интер» Баку.

    «Арис»

    Киприоты могли бы приехать в Баку в спокойном настроении, если бы реализовали свои моменты в первом поединке. А пока «Арис» может радоваться 2 голам преимущества перед оппонентом.

    Победные гола в Ларнаке забили Кажу и Гомис.

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    • Победитель пары «Нефтчи» — «Арис» в 3-м раунде Лиги конференций может встретиться с победителем дуэли «Рапид» (Австрия) — «Лехия» (Польша).

    Новый сезон на Кипре стартует 27 августа. В 1-м туре чемпионата «Арис» сыграет дома против команды АЕЛ.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтчи» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Ариса» — за 3.84

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    Прогноз — со стороны «Нефтчи» явно была недооценка соперника, в итоге азербайджанский клуб потерпел неудачу в противостоянии с «Арисом». В ответной игре у «Нефтчи» есть своё преимущество. Фаны «нефтяников» будут гнать их вперёд.

    Ставка — победа «Нефтчи» за 1.97

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    «Нефтчи» — «Арис»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» не только отыграется, но и пройдет дальше?
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