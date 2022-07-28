В четверг, 28 июля «Нефтчи» на своём поле сыграет против «Ариса» из Кипра в рамках второго матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 20:00 «Нефтчи» — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» серебряный призёр чемпионата Азербайджана. Команда только строится под руководством нового наставника. Румынский специалист Лауренциу Регекампф возглавил «Нефтчи» в июне 2022-го.

Месяц работы на тренерском мостике. В команде много новичков. Первая официальная игра — в рамках квалификации Лиги конференций. Азербайджанский клуб проиграл «Арису» (0:2).

Коэффициенты матча Нефтчи — Арис Лимасол 1 1.95 X 3.35 2 4.10 Ставка

Несмотря на поражение у «нефтяников» есть все шансы переиграть соперника. Отыграть гандикап в 2 гола для «Нефтчи» — задача выполнимая. Да еще игра пройдет на родной арене при собственных болельщиках.

Все прогнозы на Лигу конференций

Что касается чемпионата Азербайджана, то новый сезон для «Нефтчи» стартует 5 августа. В 1-м туре «нефтяники» отправятся в гости к команде «Интер» Баку.

«Арис»

Киприоты могли бы приехать в Баку в спокойном настроении, если бы реализовали свои моменты в первом поединке. А пока «Арис» может радоваться 2 голам преимущества перед оппонентом.

Победные гола в Ларнаке забили Кажу и Гомис.

Победитель пары «Нефтчи» — «Арис» в 3-м раунде Лиги конференций может встретиться с победителем дуэли «Рапид» (Австрия) — «Лехия» (Польша).

Новый сезон на Кипре стартует 27 августа. В 1-м туре чемпионата «Арис» сыграет дома против команды АЕЛ.

Прогноз и ставка

На победу «Нефтчи» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Ариса» — за 3.84

Прогноз — со стороны «Нефтчи» явно была недооценка соперника, в итоге азербайджанский клуб потерпел неудачу в противостоянии с «Арисом». В ответной игре у «Нефтчи» есть своё преимущество. Фаны «нефтяников» будут гнать их вперёд.

Ставка — победа «Нефтчи» за 1.97