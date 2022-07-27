«Наполи» сыграет на своем поле с «Адана Демирспор» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 21:30 мск. «Наполи» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Эта команда завершила минувший чемпионат Испании на 3 месте, хотя длительное время участвовала в чемпионской гонке.

Свой пока единственный товарищеский матч команда провела блестяще. Была разгромлена «Перуджа» (1:4).

Более того, один из мячей на счету новичка «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Да и лидеры неаполитанцев также на месте.

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«Наполи» наверняка вновь постарается сыграть активно в атаке. Причем даже при кадровой ротации итальянцы должны обыгрывать скромного оппонента.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» в минувшем сезоне занял 9 место в турецкой Суперлиге. Типичный середняк, ни дать, ни взять.

А вот летняя подготовка пока проходит не так удачно, если говорить о результатах контрольных матчей. «Адана Демирспор» выиграла лишь однажды при трех коллизиях.

В последнем матче команда проиграла. Ведя в счете, турки не устояли перед атаками «Пескары» (2:1).

Из пополнения стоит отметить защитника Ярослава Ракицкого. Украинец до того успешно защищал цвета «Зенита», и теперь должен помочь своему новому клубу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.26, на ничью за 5.75, а на «Адана Демирспор» — за 9.40.

«Наполи» превосходно выглядит в атаке .

«Адана Демирспор» в летних контрольных матчах смотрится бледновато.

Атака неаполитанцев обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -2.5 с коэффициентом 2.90.