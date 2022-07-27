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    «Наполи» устроит разгром туркам

    «Наполи» — «Адана Демирспор». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Адана Демирспор»
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    Хвича Кварацхелия
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Адана Демирспор» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 21:30 мск. «Наполи» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 13:00 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Наполи»

    Эта команда завершила минувший чемпионат Испании на 3 месте, хотя длительное время участвовала в чемпионской гонке.

    Свой пока единственный товарищеский матч команда провела блестяще. Была разгромлена «Перуджа» (1:4).

    Более того, один из мячей на счету новичка «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Да и лидеры неаполитанцев также на месте.

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    «Наполи» наверняка вновь постарается сыграть активно в атаке. Причем даже при кадровой ротации итальянцы должны обыгрывать скромного оппонента.

    «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» в минувшем сезоне занял 9 место в турецкой Суперлиге. Типичный середняк, ни дать, ни взять.

    А вот летняя подготовка пока проходит не так удачно, если говорить о результатах контрольных матчей. «Адана Демирспор» выиграла лишь однажды при трех коллизиях.

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    • В последнем матче команда проиграла. Ведя в счете, турки не устояли перед атаками «Пескары» (2:1).

    Из пополнения стоит отметить защитника Ярослава Ракицкого. Украинец до того успешно защищал цвета «Зенита», и теперь должен помочь своему новому клубу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.26, на ничью за 5.75, а на «Адана Демирспор» — за 9.40.

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    «Наполи» превосходно выглядит в атаке.

    «Адана Демирспор» в летних контрольных матчах смотрится бледновато.

    Атака неаполитанцев обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -2.5 с коэффициентом 2.90.

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    «Наполи» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» устроит разгром туркам
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