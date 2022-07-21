«Тобол»
«Тобол» — чемпион Казахстана. Не смог преодолеть первую стадию отбора Лиги чемпионов. «Ференцварош» не пустил дальше.
11 лет «комбайнёры» шли к Лиге чемпионов. И буквально две недели перечеркнули все старания «Тобола».
Коэффициенты матча Тобол — Линкольн
Хотя дома команда из Казахстана смогла сыграть с венгерским чемпионом вничью (0:0). Но в ответке было крупное поражение со счетом 1:5.
Все прогнозы на Лигу конференций
В новом сезоне чемпионата Казахстана «Тобол» идет на 4-м месте. От лидера чемпионскогой гонки «Актобе» отставание лишь 4 балла. Сейчас в «регулярке» пауза. Возобновятся игры в 20-х числах августа.
«Линкольн»
«Линкольн» еврокубки начал в Лиге чемпионов, как дейстующий победитель чемпионата Гибралтара.
В 1-м отборочном раунде клубу достался представитель футбольной ассоциации Северной Македонии — «Шкупи». Первый матч прошел в гостях. Его футболисты «Линкольна» провалили (0:3).
Частично клуб смог реабилитироваться в ответном поединке. Дома гибралтарцы добились победы (2:0). Но этой виктории оказалось недостаточно для достижения результата.
Прошлый евросезон для «Линкольна» можно считать одним из удачных. Команда играла сразу в трех турнирах УЕФА.
В Лиге чемпионов добралась до 2-й стадии отбора, в Лиге Европы — до 3-й. Ну и конечно же, Лига конференций — чемпион Гибралтара выступил в групповой стадии в одной компании с «Копенгагеном», ПАОКом и «Слованом» из Братиславы.
Прогноз и ставка
Букмекеры оценивают победу «Тобола» в 1.29, ничью — в 4.94, а победу «Линкольна» — за 10.00.
Разные весовые категории. Явный перевес в этом противостоянии говорит в пользу чемпиона Казахстана. «Тобол» должен с легкостью проходить своего соперника.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 за 1.91