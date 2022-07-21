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    «Тобол» уничтожит соперника в первом же матче?

    «Тобол» — «Линкольн». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Тобол»
    В четверг, 21 июля «Тобол» дома встретится с чемпионом Гибралтара «Линкольном» в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 17:00. «Тобол» — «Линкольн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Тобол
  • Костанай
    •  Тобол 17:00 Линкольн Линкольн
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Тобол»

    «Тобол» — чемпион Казахстана. Не смог преодолеть первую стадию отбора Лиги чемпионов. «Ференцварош» не пустил дальше.

    11 лет «комбайнёры» шли к Лиге чемпионов. И буквально две недели перечеркнули все старания «Тобола».

    Коэффициенты матча Тобол — Линкольн

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 10.00
  • Ставка
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    Хотя дома команда из Казахстана смогла сыграть с венгерским чемпионом вничью (0:0). Но в ответке было крупное поражение со счетом 1:5.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В новом сезоне чемпионата Казахстана «Тобол» идет на 4-м месте. От лидера чемпионскогой гонки «Актобе» отставание лишь 4 балла. Сейчас в «регулярке» пауза. Возобновятся игры в 20-х числах августа.

    «Линкольн»

    «Линкольн» еврокубки начал в Лиге чемпионов, как дейстующий победитель чемпионата Гибралтара.

    В 1-м отборочном раунде клубу достался представитель футбольной ассоциации Северной Македонии — «Шкупи». Первый матч прошел в гостях. Его футболисты «Линкольна» провалили (0:3).

    Частично клуб смог реабилитироваться в ответном поединке. Дома гибралтарцы добились победы (2:0). Но этой виктории оказалось недостаточно для достижения результата.

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  • 16/07/2022

    • Прошлый евросезон для «Линкольна» можно считать одним из удачных. Команда играла сразу в трех турнирах УЕФА.

    В Лиге чемпионов добралась до 2-й стадии отбора, в Лиге Европы — до 3-й. Ну и конечно же, Лига конференций — чемпион Гибралтара выступил в групповой стадии в одной компании с «Копенгагеном», ПАОКом и «Слованом» из Братиславы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценивают победу «Тобола» в 1.29, ничью — в 4.94, а победу «Линкольна» — за 10.00.

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    Разные весовые категории. Явный перевес в этом противостоянии говорит в пользу чемпиона Казахстана. «Тобол» должен с легкостью проходить своего соперника.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 за 1.91

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    «Тобол» — «Линкольн»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Тобол» уничтожит соперника в первом же матче?
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