В четверг, 21 июля «Тобол» дома встретится с чемпионом Гибралтара «Линкольном» в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 17:00. «Тобол» — «Линкольн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

«Тобол» — чемпион Казахстана. Не смог преодолеть первую стадию отбора Лиги чемпионов. «Ференцварош» не пустил дальше.

11 лет «комбайнёры» шли к Лиге чемпионов. И буквально две недели перечеркнули все старания «Тобола».

Коэффициенты матча Тобол — Линкольн 1 1.35 X 4.80 2 10.00 Ставка

Хотя дома команда из Казахстана смогла сыграть с венгерским чемпионом вничью (0:0). Но в ответке было крупное поражение со счетом 1:5.

Все прогнозы на Лигу конференций

В новом сезоне чемпионата Казахстана «Тобол» идет на 4-м месте. От лидера чемпионскогой гонки «Актобе» отставание лишь 4 балла. Сейчас в «регулярке» пауза. Возобновятся игры в 20-х числах августа.

«Линкольн»

«Линкольн» еврокубки начал в Лиге чемпионов, как дейстующий победитель чемпионата Гибралтара.

В 1-м отборочном раунде клубу достался представитель футбольной ассоциации Северной Македонии — «Шкупи». Первый матч прошел в гостях. Его футболисты «Линкольна» провалили (0:3).

Частично клуб смог реабилитироваться в ответном поединке. Дома гибралтарцы добились победы (2:0). Но этой виктории оказалось недостаточно для достижения результата.

Прошлый евросезон для «Линкольна» можно считать одним из удачных. Команда играла сразу в трех турнирах УЕФА.

В Лиге чемпионов добралась до 2-й стадии отбора, в Лиге Европы — до 3-й. Ну и конечно же, Лига конференций — чемпион Гибралтара выступил в групповой стадии в одной компании с «Копенгагеном», ПАОКом и «Слованом» из Братиславы.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают победу «Тобола» в 1.29, ничью — в 4.94, а победу «Линкольна» — за 10.00.

Разные весовые категории. Явный перевес в этом противостоянии говорит в пользу чемпиона Казахстана. «Тобол» должен с легкостью проходить своего соперника.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 за 1.91