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    «Рейнджеры» не оставят шансов «молотобойцам»

    «Глазго Рейнджерс» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Глазго Рейнджерс» — «Вест Хэм»
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    Коннор Голдсон
    «Глазго Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 июля, начало — в 21:45 мск. «Глазго Рейнджерс» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2022 года

    «Глазго Рейнджерс»

    «Рейнджеры» минувший чемпионат Шотландии провели не лучшим образом. Чемпионом стал главный оппонент «Селтик» с отрывом в 4 очка.

    Разумеется, «Глазго Рейнджерс» в новом сезоне планирует вернуть себе чемпионский титул, да и в еврокубках ставит высокие цели.

    Причем команда проиграла в финале Лиги Европы. А вот Кубок Шотландии глазвегианцам покорился.

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    Последний товарищеский матч принес «Глазго Рейнджерс» викторию. Скромный «Блэкпул» был переигран со счетом 1:2.

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» завершили минувший сезон в АПЛ на 7 месте. Собственно, выход в еврокубки и был основной задачей клуба.

    «Вест Хэм» нынешним летом неплохо смотрится в контрольных матчах. Из четырех поединков выиграно два при двух паритетах.

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    • В своем последнем матче «Вест Хэм» также не смог выиграть. В поединке с «Редингом» (1:1) команда играла лучше, но упустила победу.

    Наверняка в этом сезоне попытается максимально проявить себя Никола Влашич. Именно он и отличился в последней контрольной встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 2.12, на ничью за 3.73, а на «Вест Хэм» — за 3.42.

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    «Глазго Рейнджерс» наверняка будет активно действовать в атаке.

    «Вест Хэм» имеет трудности с реализацией.

    «Рейнджеры» симпатично выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Глазго Рейнджерс» с коэффициентом 2.12.

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    «Глазго Рейнджерс» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» не оставят шансов «молотобойцам»
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