«Глазго Рейнджерс»
«Рейнджеры» минувший чемпионат Шотландии провели не лучшим образом. Чемпионом стал главный оппонент «Селтик» с отрывом в 4 очка.
Разумеется, «Глазго Рейнджерс» в новом сезоне планирует вернуть себе чемпионский титул, да и в еврокубках ставит высокие цели.
Причем команда проиграла в финале Лиги Европы. А вот Кубок Шотландии глазвегианцам покорился.
Последний товарищеский матч принес «Глазго Рейнджерс» викторию. Скромный «Блэкпул» был переигран со счетом 1:2.
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» завершили минувший сезон в АПЛ на 7 месте. Собственно, выход в еврокубки и был основной задачей клуба.
«Вест Хэм» нынешним летом неплохо смотрится в контрольных матчах. Из четырех поединков выиграно два при двух паритетах.
В своем последнем матче «Вест Хэм» также не смог выиграть. В поединке с «Редингом» (1:1) команда играла лучше, но упустила победу.
Наверняка в этом сезоне попытается максимально проявить себя Никола Влашич. Именно он и отличился в последней контрольной встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 2.12, на ничью за 3.73, а на «Вест Хэм» — за 3.42.
«Глазго Рейнджерс»
«Вест Хэм» имеет трудности с реализацией.
«Рейнджеры» симпатично выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Глазго Рейнджерс» с коэффициентом 2.12.