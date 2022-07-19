«Глазго Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 июля, начало — в 21:45 мск. «Глазго Рейнджерс» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Глазго Рейнджерс»

«Рейнджеры» минувший чемпионат Шотландии провели не лучшим образом. Чемпионом стал главный оппонент «Селтик» с отрывом в 4 очка.

Разумеется, «Глазго Рейнджерс» в новом сезоне планирует вернуть себе чемпионский титул, да и в еврокубках ставит высокие цели.

Причем команда проиграла в финале Лиги Европы. А вот Кубок Шотландии глазвегианцам покорился.

Все прогнозы на футбол

Последний товарищеский матч принес «Глазго Рейнджерс» викторию. Скромный «Блэкпул» был переигран со счетом 1:2.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» завершили минувший сезон в АПЛ на 7 месте. Собственно, выход в еврокубки и был основной задачей клуба.

«Вест Хэм» нынешним летом неплохо смотрится в контрольных матчах. Из четырех поединков выиграно два при двух паритетах.

В своем последнем матче «Вест Хэм» также не смог выиграть. В поединке с «Редингом» (1:1) команда играла лучше, но упустила победу.

Наверняка в этом сезоне попытается максимально проявить себя Никола Влашич. Именно он и отличился в последней контрольной встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 2.12, на ничью за 3.73, а на «Вест Хэм» — за 3.42.

«Глазго Рейнджерс» наверняка будет активно действовать в атаке .

«Вест Хэм» имеет трудности с реализацией.

«Рейнджеры» симпатично выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Глазго Рейнджерс» с коэффициентом 2.12.