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    «Пюник» способен на новое чудо?

    «Пюник» — «Дюделанж». Прогноз, ставка (к. 3.66) на футбол, Лига чемпионов, 19 июля 2022 года

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    «Пюник»
    «Пюник» сыграет против «Дюделанжа» в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится 19 июля, начало — в 19:00 по мск. «Пюник» — «Дюделанж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 19 Июля 2022 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 19:00 Дюделанж Дюделанж
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Пюник»

    Главное открытие первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Армении выбил из состава участников главного клубного турнира Европы чемпиона Румынии.

    «Пюник» сохранил свои ворота сухими в домашней встрече в Ереване (0:0). Плюс драматическая развязка в ответном поединке в Клуж-Напока. Армянскому чемпиону дважды приходилось отыгрываться в поединке с ЧФР.

    Герой встречи Зоран Гаич. Футболист оформил дубль — голами отметился на 89-й и 119-й минутах. Путевку во 2-й отборочный раунд «Пюник» вырвал после победы в серии пенальти (4:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Впереди новый раунд. За выход в 3-ю стадию квалификации «Пюник» поспорит с чемпионом Люксемубрга — «Дюделанжем».

    «Дюделанж»

    У чемпиона Люксембурга дорога во 2-й раунд прошла легче. «Дюделанж» периграл албанскую «Тирану». Сначала была домашняя победа с минимальным счетом (1:0). В гостях закрепили преимущество еще одной викторией (2:1).

    В чемпионате Люксембурга сезона 2021/2022 «Дюделанж» завоевал чемпионский титул досрочно. В 30 матчах клуб набрал 67 очков.

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    • Новый сезон внутреннего первенства стартует 7 августа. В первом туре «Дюделанж» примет «Женесс Эш».

    «Дюделанж» — один из самых титулованных клубов высшей футбольной лиги чемпионата Люксембурга. В 2018-м клуб стал первым от своей страны участником группового этапа Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры оценивают в 3.19, а победу «Дюделанжа» — за 3.66.

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    Прогноз: «Пюник» — фаворит противостояния, если судить по коэффициентам. Да, команда сотворила мини-сенсацию 1-го раунда. Путевку ереванский клуб завоевал после лотереи. Но на очередное чудо чемпион Армении вряд ли может рассчитывать.

    У «Дюделанжа» игра выглядит интересней. Опытные футболисты люксембуржского клуба стараются не засиживаться долго в центре поля. Мы уверены, в игре первым номером от гостей этого поединка.

    Ставка — победа «Дюделанжа» за 3.66

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    «Пюник» — «Дюделанж»: прогноз, ставка (3.66), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. «Пюник» способен на новое чудо?
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