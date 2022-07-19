«Пюник» сыграет против «Дюделанжа» в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится 19 июля, начало — в 19:00 по мск. «Пюник» — «Дюделанж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пюник»

Главное открытие первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Армении выбил из состава участников главного клубного турнира Европы чемпиона Румынии.

«Пюник» сохранил свои ворота сухими в домашней встрече в Ереване (0:0). Плюс драматическая развязка в ответном поединке в Клуж-Напока. Армянскому чемпиону дважды приходилось отыгрываться в поединке с ЧФР.

Герой встречи Зоран Гаич. Футболист оформил дубль — голами отметился на 89-й и 119-й минутах. Путевку во 2-й отборочный раунд «Пюник» вырвал после победы в серии пенальти (4:3).

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Впереди новый раунд. За выход в 3-ю стадию квалификации «Пюник» поспорит с чемпионом Люксемубрга — «Дюделанжем».

«Дюделанж»

У чемпиона Люксембурга дорога во 2-й раунд прошла легче. «Дюделанж» периграл албанскую «Тирану». Сначала была домашняя победа с минимальным счетом (1:0). В гостях закрепили преимущество еще одной викторией (2:1).

В чемпионате Люксембурга сезона 2021/2022 «Дюделанж» завоевал чемпионский титул досрочно. В 30 матчах клуб набрал 67 очков.

Новый сезон внутреннего первенства стартует 7 августа. В первом туре «Дюделанж» примет «Женесс Эш».

«Дюделанж» — один из самых титулованных клубов высшей футбольной лиги чемпионата Люксембурга. В 2018-м клуб стал первым от своей страны участником группового этапа Лиги Европы.

Прогноз и ставка

На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры оценивают в 3.19, а победу «Дюделанжа» — за 3.66.

Прогноз: «Пюник» — фаворит противостояния, если судить по коэффициентам. Да, команда сотворила мини-сенсацию 1-го раунда. Путевку ереванский клуб завоевал после лотереи. Но на очередное чудо чемпион Армении вряд ли может рассчитывать.

У «Дюделанжа» игра выглядит интересней. Опытные футболисты люксембуржского клуба стараются не засиживаться долго в центре поля. Мы уверены, в игре первым номером от гостей этого поединка.

Ставка — победа «Дюделанжа» за 3.66