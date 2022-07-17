В воскресенье, 17 июля, на «Арене Химки» состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором московское «Торпедо» примет «Сочи». Начало встречи запланировано на 15:00 по мск. «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» после долгого перерыва вернулось в Премьер-лигу. Последний раз «автозаводцы» играли в сильнейшем российском дивизионе в сезоне 2015/16.

В прошлом сезоне столичный коллектив стал первым в ФНЛ, опередив третью позицию всего лишь на один балл. «Черно-белые» выдали ударную концовку, выиграв шесть последних встреч при трех мировых исходах.

Коэффициенты матча Торпедо — Сочи 1 3.80 X 3.55 2 1.95 Ставка

При подготовке к новому сезону подопечные Александра Бородюка провели семь контрольных матчей, в которых они одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и один раз уступили.

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У «Торпедо» довольно-таки скромный состав для элитного дивизиона. Акцент сделан на футболистов из России, поэтому команде будет весьма непросто конкурировать в другими клубами.

«Сочи»

«Сочи» — открытие прошлого чемпионата России. Команда смогла завоевать серебряные награды, проиграв конкуренцию только грозному «Зениту», а вот других грандов отечественного футбола она смогла опередить.

Однако в этом сезоне «барсам» будет крайне трудно повторить свое достижение. В межсезонье коллектив покинул главный тренер Владимир Федотов, отправившийся поднимать столичный ЦСКА. Новым рулевым сочинцев стал Вадим Гаранин.

Также летом «Сочи» покинули пять легионеров. Из команды ушли Матео Кассьерра, Родригао, Матео Барац, Ивелин Попов, Филип Иполе. Достойных же приобретений на смену пока нет.

При подготовке к новому чемпионату команда провела уже четыре контрольные встречи, в которых она трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Сочи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сочи» предлагают — 2.00.

На викторию «Торпедо» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.72.

Уход ключевых фигур наверняка повлияет на игру южан. «Торпедовцы» же на свою первую игру в РПЛ после долгого перерыва настроятся должны серьезно и вполне могут рассчитывать на очки.