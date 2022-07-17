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    «Торпедо» — «Сочи». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпиона России, 17 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Сочи»
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    «Торпедо»
    В воскресенье, 17 июля, на «Арене Химки» состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором московское «Торпедо» примет «Сочи». Начало встречи запланировано на 15:00 по мск. «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Июля 2022 года
    Торпедо
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    •  Торпедо 15:00 Сочи Сочи
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    «Торпедо»

    «Торпедо» после долгого перерыва вернулось в Премьер-лигу. Последний раз «автозаводцы» играли в сильнейшем российском дивизионе в сезоне 2015/16.

    В прошлом сезоне столичный коллектив стал первым в ФНЛ, опередив третью позицию всего лишь на один балл. «Черно-белые» выдали ударную концовку, выиграв шесть последних встреч при трех мировых исходах.

    Коэффициенты матча Торпедо — Сочи

  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
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    При подготовке к новому сезону подопечные Александра Бородюка провели семь контрольных матчей, в которых они одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и один раз уступили.

    Все прогнозы на футбол

    У «Торпедо» довольно-таки скромный состав для элитного дивизиона. Акцент сделан на футболистов из России, поэтому команде будет весьма непросто конкурировать в другими клубами.

    «Сочи»

    «Сочи» — открытие прошлого чемпионата России. Команда смогла завоевать серебряные награды, проиграв конкуренцию только грозному «Зениту», а вот других грандов отечественного футбола она смогла опередить.

    Однако в этом сезоне «барсам» будет крайне трудно повторить свое достижение. В межсезонье коллектив покинул главный тренер Владимир Федотов, отправившийся поднимать столичный ЦСКА. Новым рулевым сочинцев стал Вадим Гаранин.

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    • Также летом «Сочи» покинули пять легионеров. Из команды ушли Матео Кассьерра, Родригао, Матео Барац, Ивелин Попов, Филип Иполе. Достойных же приобретений на смену пока нет.

    При подготовке к новому чемпионату команда провела уже четыре контрольные встречи, в которых она трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Сочи»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сочи» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Торпедо» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.72.

    Уход ключевых фигур наверняка повлияет на игру южан. «Торпедовцы» же на свою первую игру в РПЛ после долгого перерыва настроятся должны серьезно и вполне могут рассчитывать на очки.

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    «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. «Автозаводцы» воспользуются потерей лидеров «южан»?
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