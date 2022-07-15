В ночь на 15 июля в ответной игре 1/8 финала Кубка Бразилии «Палмейрас» на своем поле примет «Сан-Паулу». Поединок начнется в 02:00 по мск. «Палмейрас» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» по итогам 16 проведенных туров идет во главе турнирной таблицы чемпионата Бразилии. Правда, отрыв от ближайшего противника составляет всего один балл.

Также «поросята» отлично выступают и в Кубке Либертадорес, одолев накануне в двух матчах парагвайский «Серро Портеньо» 5:0 и 3:0 и пробились в четвертьфинал турнира.

Накануне «зеленейшие» в рамках бразильской Серии А расписали выездную мировую с аутсайдером «Форталезу», сыграв 0:0. Сейчас в рамках чемпионата у них 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой раз уступали и дважды сыграли вничью.

Все прогнозы на футбол

На предыдущем этапе Кубка Бразилии «Палмейрас» дважды одолел клуб из четвертой лиги по 2:1, а в первой игре с предстоящим противником он проиграл на выезде со счетом 0:1.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» в турнирной таблицы чемпионата Бразилии на текущий момент разместились на седьмой позиции, уступая предстоящему противнику семь баллов.

«Трехцветные» не уступают уже на протяжении шести игр с учетом всех турниров, четыре раза победив за это время и дважды расписав мировую.

В своей последней игре коллектив поделил очки с «Атлетико Минейро» 0:0 на выезде в рамках чемпионата страны. До этого он дважды одолел чилийский «Универсидад» в Южноамериканском кубке.

На предыдущем этапе Кубка Бразилии «Сан-Паулу» прошел «Жувентуде» из Серии А, сыграв 2:2 на выезде и победив на своем поле 2:0.

В шести последних очных поединках этих клубов они по три раза обыгрывали друг друга.

Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Сан-Паулу»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Палмейраса» — 1.63, победа «Сан-Паулу» — 5.60, ничья — 3.80.

Проход: «Палмейраса» — 1.85; «Сан-Паулу» — 1.95.

«Сан-Паулу» к данной игре подходит в более лучшем состоянии и имеет небольшой гандикап после первой встрече. Считаем, что этого «трехцветным» хватит для выхода в следующий раунд.