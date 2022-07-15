«Палмейрас»
«Палмейрас» по итогам 16 проведенных туров идет во главе турнирной таблицы чемпионата Бразилии. Правда, отрыв от ближайшего противника составляет всего один балл.
Также «поросята» отлично выступают и в Кубке Либертадорес, одолев накануне в двух матчах парагвайский «Серро Портеньо» 5:0 и 3:0 и пробились в четвертьфинал турнира.
Накануне «зеленейшие» в рамках бразильской Серии А расписали выездную мировую с аутсайдером «Форталезу», сыграв 0:0. Сейчас в рамках чемпионата у них 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой раз уступали и дважды сыграли вничью.
На предыдущем этапе Кубка Бразилии «Палмейрас» дважды одолел клуб из четвертой лиги по 2:1, а в первой игре с предстоящим противником он проиграл на выезде со счетом 0:1.
«Сан-Паулу»
«Сан-Паулу» в турнирной таблицы чемпионата Бразилии на текущий момент разместились на седьмой позиции, уступая предстоящему противнику семь баллов.
«Трехцветные» не уступают уже на протяжении шести игр с учетом всех турниров, четыре раза победив за это время и дважды расписав мировую.
В своей последней игре коллектив поделил очки с «Атлетико Минейро» 0:0 на выезде в рамках чемпионата страны. До этого он дважды одолел чилийский «Универсидад» в Южноамериканском кубке.
На предыдущем этапе Кубка Бразилии «Сан-Паулу» прошел «Жувентуде» из Серии А, сыграв 2:2 на выезде и победив на своем поле 2:0.
В шести последних очных поединках этих клубов они по три раза обыгрывали друг друга.
Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Сан-Паулу»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Палмейраса» — 1.63, победа «Сан-Паулу» — 5.60, ничья — 3.80.
Проход: «Палмейраса» — 1.85; «Сан-Паулу» — 1.95.
«Сан-Паулу» к данной игре подходит в более лучшем состоянии и имеет небольшой гандикап после первой встрече. Считаем, что этого «трехцветным» хватит для выхода в следующий раунд.