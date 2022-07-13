«Шахтёр» выступит номинальным хозяином поля в ответном поединке первого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Марибора». Игра состоится не в Белоруссии, а в Турции. Игра состоится 13 июля и начнётся в 20:00 по мск «Шахтер» — «Марибор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтёр»

Белорусский клуб не может играть домашние матчи еврокубков у себя в стране. По решению УЕФА команды из этой футбольной ассоциации должны провести свои матчи на нейтральных полях.

«Шахтёр» из Солигорска нашёл пристанище в Турции на арене «Новый стадион Сакария Ататюрк». Здесь и состоится главная битва с «Марибором» за путёвку во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Коэффициенты матча Шахтёр Солигорск — Марибор 1 2.65 X 3.10 2 2.85 Ставка

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В чемпионате Белоруссии «кроты» занимают 6 место, однако 2 игры у «горняков» в запасе. В связи с выступлением команды в еврокубке, матчи против «Слуцка» и «Славии» были перенесены.

Ближайшая игра в чемпионате запланирована на понедельник, 18 июля. Это будет гостевая встреча против «Белшины».

«Марибор»

У словенского клуба игровая практика на внутренней арене пока отсутствует. Отдыхать осталось недолго. «Марибор» начнёт защиту титула чемпиона Словении 16 июля, домашним матчем против «Радомлье».

К Лиге чемпионов. В первом матче словенский клуб не смог вскрыть оборону белорусского клуба. Домашняя встреча против солигорского «Шахтёра» завершилась вничью — 0:0.

Игра в Турции определит счастливчика 2-го раунда Лиги чемпионов. Победитель нашей пары в следующей стадии встретится с сильнейшей командой дуэли «Шериф» — «Зриньски».

Ну а кто проиграет, продолжит участие в третьем по значимости турнире УЕФА — Лиге конференций. А именно в 3-й стадии квалификации.

Прогноз и ставка

Букмекеры расценивают шансы команд, как равные. На «Шахтёр» предлагают поставить за 2.60, на ничью за 3.10, а на «Марибор» — за 2.76

Прогноз: открытого футбола в этом противостоянии ожидать не стоит. Клубы будут осторожничать и чаще всего оглядываться на оборону. Это тот случай, когда исход противостояния может решить всего 1 гол.

Но в футболе может случиться что угодно, наша ставка — тотал меньше 2 за 1.96