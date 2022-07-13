«Линфилд» на своем поле сыграет против «Нью-Сейнтса» в рамках второго матча квалификации Лиги Чемпионов. Поединок состоится 13 июля, начало — 21:45 (мск). «Линфилд» — «Нью-Сейнтс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Линфилд»

«Синие» являются действующими чемпионами Северной Ирландии, которые завершили прошлый сезон на первом месте в турнирной таблице набрав 83 очка за 38 матчей. Расположившийся ниже «Клифтонвилл» набрал всего на 1 балл меньше.

После завершения родного чемпионата «Линфилд» провел два не совсем удачных товарищеских матча. В первом команда не смогла определить сильнейшего с «Ньютаунм» (0:0), а во втором и вовсе проиграла «Сент-Миренну» со счетом 1:2.

И в первом матчи квалификации Лиги Чемпионов «синих» так же ждала неудача, так как команда на выезде минимально проиграла нынешнему сопернику — 1:0.

После этого, пару дней назад, «Линфилд» снова провел товарищеский поединок, но на этот раз смог победить такого соперника как «Кнокбреда» со счетом 1:2.

«Нью-Сейнтс»

«Бело-зеленые» стали чемпионами Уэльса в прошлом сезоне набрав 80 очков после 32 сыгранных матчей. Команда забила в ворота своих соперников 86 голов, а пропустила — 26.

Помимо достижений в родном чемпионате «Нью-Сейнтс» так же стал обладателем Кубка Уэльса, обыграв в финале «Пенибонт» со счетом 2:3.

После этого «бело-зеленые» в июне месяце провели 5 товарищеских матчей. И лишь в одном из них команда потерпела поражение от «Ларна» проиграв им со счетом 2:0, а в остальных поединках «Нью-Сейнтс» обыграл «Эллесмер» (8:2), «Балу Таун» (5:1), «Клифтонвилл» (2:1).

В первом матче нынешней квалификации «бело-зеленые» смогли вырвать победу благодаря голу Райана Броббела, который забил на 57-й минуте поединка.

Прогноз и ставка

На победу «Линфилда» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.16, а победу «Нью-Сейнтса» — за 3.24.

Прогноз — «Линфилд» находится не в очень хорошей форме и даже фактор своего поля вряд ли поможет команде сыграть лучше чем в первом матче. А вот «Нью-Сейнтс», наоборот, очень редко проигрывает и даже в выездных матчах показывает хорошие результаты.

Ставка - Победа «Нью-Сейнтса» за 3.24.