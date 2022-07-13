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    «Нью-Сейнтс» выиграет и в этом матче

    «Линфилд» — «Нью-Сейнтс». Прогноз, ставка (к. 3.24) на футбол, квалификация, Лига Чемпионов, 13 июля 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Линфилд» на своем поле сыграет против «Нью-Сейнтса» в рамках второго матча квалификации Лиги Чемпионов. Поединок состоится 13 июля, начало — 21:45 (мск). «Линфилд» — «Нью-Сейнтс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Июля 2022 года
    Линфилд
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Линфилд 21:45 ТНС ТНС
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Линфилд»

    «Синие» являются действующими чемпионами Северной Ирландии, которые завершили прошлый сезон на первом месте в турнирной таблице набрав 83 очка за 38 матчей. Расположившийся ниже «Клифтонвилл» набрал всего на 1 балл меньше.

    После завершения родного чемпионата «Линфилд» провел два не совсем удачных товарищеских матча. В первом команда не смогла определить сильнейшего с «Ньютаунм» (0:0), а во втором и вовсе проиграла «Сент-Миренну» со счетом 1:2.

    И в первом матчи квалификации Лиги Чемпионов «синих» так же ждала неудача, так как команда на выезде минимально проиграла нынешнему сопернику — 1:0.

    После этого, пару дней назад, «Линфилд» снова провел товарищеский поединок, но на этот раз смог победить такого соперника как «Кнокбреда» со счетом 1:2.

    «Нью-Сейнтс»

    «Бело-зеленые» стали чемпионами Уэльса в прошлом сезоне набрав 80 очков после 32 сыгранных матчей. Команда забила в ворота своих соперников 86 голов, а пропустила — 26.

    Помимо достижений в родном чемпионате «Нью-Сейнтс» так же стал обладателем Кубка Уэльса, обыграв в финале «Пенибонт» со счетом 2:3.

    После этого «бело-зеленые» в июне месяце провели 5 товарищеских матчей. И лишь в одном из них команда потерпела поражение от «Ларна» проиграв им со счетом 2:0, а в остальных поединках «Нью-Сейнтс» обыграл «Эллесмер» (8:2), «Балу Таун» (5:1), «Клифтонвилл» (2:1).

    В первом матче нынешней квалификации «бело-зеленые» смогли вырвать победу благодаря голу Райана Броббела, который забил на 57-й минуте поединка.

    Прогноз и ставка

    На победу «Линфилда» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.16, а победу «Нью-Сейнтса» — за 3.24.

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    Прогноз — «Линфилд» находится не в очень хорошей форме и даже фактор своего поля вряд ли поможет команде сыграть лучше чем в первом матче. А вот «Нью-Сейнтс», наоборот, очень редко проигрывает и даже в выездных матчах показывает хорошие результаты.

    Ставка - Победа «Нью-Сейнтса» за 3.24.

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    «Линфилд» — «Нью-Сейнтс»: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. «Нью-Сейнтс» выиграет и в этом матче
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