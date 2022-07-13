«Бельграно» дома примет «Эстудиантес» в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины. Поединок пройдет 13 июля и начнется в 22:00 по мск. «Бельграно» — «Эстудиантес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бельграно»

«Бельграно» уже прошел одну стадию Кубка Аргентины. В первом раунде турнира команда обыграла по пенальти «Платенсе» (1:1).

Клуб выступает во втором по рангу дивизиону страны, где является главным фаворитом на повышение в классе в элиту.

По итогам 22 туров первенства клуб лидирует с 22 очками и отрывом в восемь баллов от ближайшего преследователя «Сан Мартина».

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На сегодня хозяева предстоящего поединка не знают поражений уже девять матчей во всех турнирах при трех победах в последних играх.

«Эстудиантес»

«Эстудиантес» занял в прошлом чемпионате шестое место и получил билет в Кубок Либертадорес, где удачно выступил на групповой стадии, став первым в своем квартете и вышел в плей-офф.

В текущем же первенстве клуб из Ла Платы после семи туров занимает 19-ю строчку из 28-ми позиций, опережая последний «Альдосиви» на четыре очка.

В последних двух матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при одной победе — в Кубке Либертадорес над «Форталезой» — и одной ничьей.

Тем не менее, в шести последних поединках во всех турнирах гости предстоящей игры смогли взять верх над своими соперниками только раз.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей в основное время за 3,30.