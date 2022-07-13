«Бельграно»
«Бельграно» уже прошел одну стадию Кубка Аргентины. В первом раунде турнира команда обыграла по пенальти «Платенсе» (1:1).
Клуб выступает во втором по рангу дивизиону страны, где является главным фаворитом на повышение в классе в элиту.
По итогам 22 туров первенства клуб лидирует с 22 очками и отрывом в восемь баллов от ближайшего преследователя «Сан Мартина».
На сегодня хозяева предстоящего поединка не знают поражений уже девять матчей во всех турнирах при трех победах в последних играх.
«Эстудиантес»
«Эстудиантес» занял в прошлом чемпионате шестое место и получил билет в Кубок Либертадорес, где удачно выступил на групповой стадии, став первым в своем квартете и вышел в плей-офф.
В текущем же первенстве клуб из Ла Платы после семи туров занимает 19-ю строчку из 28-ми позиций, опережая последний «Альдосиви» на четыре очка.
В последних двух матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при одной победе — в Кубке Либертадорес над «Форталезой» — и одной ничьей.
Тем не менее, в шести последних поединках во всех турнирах гости предстоящей игры смогли взять верх над своими соперниками только раз.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67.
Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей в основное время за 3,30.