В ночь на 13 июля в ответной игре 1/8 финала Кубка Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле примет клуб «Байя». Игра начнется в 02:30 по мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Байя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» очень даже неплохо проводит этот сезон. В чемпионате Бразилии клуб идет на пятой строке, отставая от лидера первенства всего на три пункта.

Также «драконы» смогли недавно пробиться в четвертьфинал Кубка Либертадорес, одолев в 2-матчевом противостоянии парагвайский «Либертад», выиграв 2:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Перед данным поединком коллектив потерпел гостевое фиаско от «Гояса» со счетом 1:2 в рамках бразильской Серии А. И это поражение стало пятым для команды в текущем чемпионате страны.

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В Кубке Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» в 1/16 финала дважды разгромил низшелиговый «Токантинополис», а в первой игре с предстоящим противником выиграл на выезде 2:1.

«Байя»

«Байа», которая по итогам прошлого сезона вылетела из элиты, планирует туда сходу вернуться. Сейчас в первой лиге она идет на проходной третьей позиции.

У команды сейчас непростой период, ведь она смогла выиграть лишь один поединок из шести проведенных в различных турнирах при трех поражениях и двух мировых.

Обе ничьи как раз пришлись на последние игры коллектива. Сперва они дома поделили очки с «Гремио» 0:0, а потом расписали ничью на выезде с «Вила Новой» 1:1.

На предыдущем этапе Кубка Бразилии «Байа» только в серии послематчевых пенальти смогла пройти клуб из четвертого дивизиона, дважды сыграв с ним вничью.

За последние три очные игры этих команд они по три раза обыграли друг друга. Причем большинство игр были низовыми.

Прогноз и ставка на «Атлетико Паранаэнсе» — «Байя»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Паранаэнсе» — 1.78, победа «Байи» — 5.00, ничья — 3.38.

Проход: «Атлетико Паранаэнсе» — 1.20; «Байи» — 3.95.

Прогнозируем, что «Атлетико Паранаэнсе» и в ответной игре сможет обыграть «Байю», ведь хозяева превосходят своего соперника по все компонентам, что и доказали в первой игре.