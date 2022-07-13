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    «Атлетико Паранаэнсе» снова будет сильнее «Байи»?

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Байя». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, Кубок Бразилии, 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Байя»
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    «Атлетико Паранаэнсе»
    В ночь на 13 июля в ответной игре 1/8 финала Кубка Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле примет клуб «Байя». Игра начнется в 02:30 по мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Байя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 16 Июля 2022 года
    Атлетико Паранаэнсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Паранаэнсе 22:30 Интернасьонал Интернасьонал
  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» очень даже неплохо проводит этот сезон. В чемпионате Бразилии клуб идет на пятой строке, отставая от лидера первенства всего на три пункта.

    Также «драконы» смогли недавно пробиться в четвертьфинал Кубка Либертадорес, одолев в 2-матчевом противостоянии парагвайский «Либертад», выиграв 2:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    Перед данным поединком коллектив потерпел гостевое фиаско от «Гояса» со счетом 1:2 в рамках бразильской Серии А. И это поражение стало пятым для команды в текущем чемпионате страны.

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    В Кубке Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» в 1/16 финала дважды разгромил низшелиговый «Токантинополис», а в первой игре с предстоящим противником выиграл на выезде 2:1.

    «Байя»

    «Байа», которая по итогам прошлого сезона вылетела из элиты, планирует туда сходу вернуться. Сейчас в первой лиге она идет на проходной третьей позиции.

    У команды сейчас непростой период, ведь она смогла выиграть лишь один поединок из шести проведенных в различных турнирах при трех поражениях и двух мировых.

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    • Обе ничьи как раз пришлись на последние игры коллектива. Сперва они дома поделили очки с «Гремио» 0:0, а потом расписали ничью на выезде с «Вила Новой» 1:1.

    На предыдущем этапе Кубка Бразилии «Байа» только в серии послематчевых пенальти смогла пройти клуб из четвертого дивизиона, дважды сыграв с ним вничью.

    За последние три очные игры этих команд они по три раза обыграли друг друга. Причем большинство игр были низовыми.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Паранаэнсе» — «Байя»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Паранаэнсе» — 1.78, победа «Байи» — 5.00, ничья — 3.38.

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    Проход: «Атлетико Паранаэнсе» — 1.20; «Байи» — 3.95.

    Прогнозируем, что «Атлетико Паранаэнсе» и в ответной игре сможет обыграть «Байю», ведь хозяева превосходят своего соперника по все компонентам, что и доказали в первой игре.

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Байя»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико Паранаэнсе» снова будет сильнее «Байи»?
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