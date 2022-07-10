ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доминик Калверт-ЛьюинТоп-7 замен Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фрибет в ОлимпеБонусы и фрибеты букмекеров России в июле 2022 года Кристоф ГальтьеНовый вектор развития. Почему «ПСЖ» убрал Почеттино и назначил Гальтье
  • 11:39
    • Де Лигт согласился перейти в «Баварию»
  • 11:02
    • Юри Алберто: Сейчас не лучшее время оставаться в России
  • 10:37
    • Рафинья близок к переходу в «Барселону»
  • 10:09
    • Агент: Не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру
  • 10:01
    • Главный тренер «Миннесоты» о Капризове: Страшная ситуация, это пугает нас всех
  • 07:15
    • Источник: Капризова не пустили в США
  • 07:00
    • Крыховяк проведет сезон в Саудовской Аравии
    Все новости спорта

    Прервет ли «Коринтианс» серию неудач с «Фламенго»?

    «Коринтианс» — «Фламенго». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Бразилии, 10 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Фламенго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Коринтианс»
    «Коринтианс» на своем поле сыграет против «Фламенго» в 16-м туре бразильской Серии А. Поединок пройдет 10 июля и начнется в 22:00 по мск. «Коринтианс» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 10 Июля 2022 года
    Коринтианс
  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 22:00 Фламенго Фламенго
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Коринтианс»

    Перед стартом данного тура «Коринтианс» разместился на четвертой строчке, имея в своем активе 26 очков. Отставание же от лидера у коллектива насчитывает всего три балла.

    В прошлом туре клуб из Сан-Паулу потерпел крупное поражение в гостях от «Флуминенсе» со счетом 0:4. До этого же он не проигрывал в четырех подряд встречах, дважды выиграв при двух мировых.

    Накануне же «всемогущие» смогли побиться в четвертьфинал Кубка Либертадорес. Обе встречи 1/8 финала с аргентинской «Бока Хуниорс» завершились по 0:0, а в серии послематчевых пенальти бразильцы были успешней.

    Все прогнозы на футбол

    Что касается домашней статистики в рамках Серии А, то дома «Коринтианс» не проигрывает с августа прошлого года или 19 подряд поединков, одержав 13 побед и шесть раз сыграв вничью.

    «Фламенго»

    «Фламенго» в турнирной таблице бразильского первенства идет на восьмой позиции, проигрывая предстоящему сопернику всего пять зачетных пунктов.

    В прошлом туре чемпионата клуб из Рио-де-Жанейро на выезде добился виктории над «Сантосом» со счетом 2:1. И данная виктория стала третьей за четыре последние матча чемпионата.

  • Самый дорогой игрок мира Неймар сейчас никому не нужен
  • Какое будущее ожидает бразильца?
  • 06/07/2022

    • «Стервятники» также накануне преодолели стадию 1/8 финала Кубка Либертадорес, легко справившись с колумбийской «Толимой», сперва выиграв 1:0 на выезде, а затем разгромив оппонента дома 7:1.

    Вне родных стен «Фламенго» в рамках внутреннего первенства играет слабее, чем дома. И из 11 предыдущих гостевых матчей команде удалось выиграть только два, а в пяти встречах она проигрывала.

    В пяти предыдущих очных сражениях неизменно побеждал только «Фламенго», а не проигрывают «стервятники» уже девять подряд матчей противостояния, одержав восемь побед и один раз сыграв вничью.

    Прогноз и ставка на «Коринтианс» — «Фламенго»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фламенго» предлагают — 2.59.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Коринтианса» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.30.

    Прогнозируем, что «Коринтианс» прервет неудачную серию матчей с «Фламенго», и на этот раз вполне может победить, ведь дома «всемогущие» играют весьма хорошо, еще не проиграв в родных стенах.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Рыбакина — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Кайрат — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тараз — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Мактаарал — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Португалия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Патронато — Арсенал Саранди
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Коринтианс» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.07.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Коринтианс» серию неудач с «Фламенго»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры