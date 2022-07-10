«Коринтианс» на своем поле сыграет против «Фламенго» в 16-м туре бразильской Серии А. Поединок пройдет 10 июля и начнется в 22:00 по мск. «Коринтианс» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

Перед стартом данного тура «Коринтианс» разместился на четвертой строчке, имея в своем активе 26 очков. Отставание же от лидера у коллектива насчитывает всего три балла.

В прошлом туре клуб из Сан-Паулу потерпел крупное поражение в гостях от «Флуминенсе» со счетом 0:4. До этого же он не проигрывал в четырех подряд встречах, дважды выиграв при двух мировых.

Накануне же «всемогущие» смогли побиться в четвертьфинал Кубка Либертадорес. Обе встречи 1/8 финала с аргентинской «Бока Хуниорс» завершились по 0:0, а в серии послематчевых пенальти бразильцы были успешней.

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Что касается домашней статистики в рамках Серии А, то дома «Коринтианс» не проигрывает с августа прошлого года или 19 подряд поединков, одержав 13 побед и шесть раз сыграв вничью.

«Фламенго»

«Фламенго» в турнирной таблице бразильского первенства идет на восьмой позиции, проигрывая предстоящему сопернику всего пять зачетных пунктов.

В прошлом туре чемпионата клуб из Рио-де-Жанейро на выезде добился виктории над «Сантосом» со счетом 2:1. И данная виктория стала третьей за четыре последние матча чемпионата.

«Стервятники» также накануне преодолели стадию 1/8 финала Кубка Либертадорес, легко справившись с колумбийской «Толимой», сперва выиграв 1:0 на выезде, а затем разгромив оппонента дома 7:1.

Вне родных стен «Фламенго» в рамках внутреннего первенства играет слабее, чем дома. И из 11 предыдущих гостевых матчей команде удалось выиграть только два, а в пяти встречах она проигрывала.

В пяти предыдущих очных сражениях неизменно побеждал только «Фламенго», а не проигрывают «стервятники» уже девять подряд матчей противостояния, одержав восемь побед и один раз сыграв вничью.

Прогноз и ставка на «Коринтианс» — «Фламенго»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фламенго» предлагают — 2.59.

На викторию «Коринтианса» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что «Коринтианс» прервет неудачную серию матчей с «Фламенго», и на этот раз вполне может победить, ведь дома «всемогущие» играют весьма хорошо, еще не проиграв в родных стенах.