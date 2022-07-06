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    «Аргентинос Хуниорс» прервет негативную серию с «Дефенса и Хустисия»?

    «Аргентинос Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Аргентины, 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия»
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    «Аргентинос Хуниорс»
    «Аргентинос Хуниорс» на своем поле примет «Дефенса и Хустисия» в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины. Поединок пройдет 6 июля и начнется в 23:00 по мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аргентинос Хуниорс»

    «Аргентинос Хуниорс» в текущем розыгрыше чемпионата Аргентины делит шестую строку с еще четырьмя клубами, имея в активе 10 очков, что на четыре меньше, чем у лидера.

    За всю турнирную дистанцию коллектив из Буэнос-Айреса смог добыть три виктории, один поединок он завершил вничью и потерпел два фиаско, забил семь мячей, пропустил на гол меньше.

    В своей последней проведенной игре «красные жуки» в выездном поединке переиграли «Сентраль Кордова» со счетом 2:1, прервав тем самым 2-матчевую безвыигрышную серию, где набрали лишь балл.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем розыгрыше Кубка страны «Аргентинос Хуниорс» преодолел уже один этап, одолев на своем поле в рамках 1/32 финала второлиговый «Олимпо» со счетом 2:0.

    «Дефенса и Хустисия»

    «Дефенса и Хустисия» по итогам шести туров нынешнего чемпионата Аргентины идет аж на 26-м месте среди 28 участников, имея в копилке четыре очка.

    Клуб из город Флоренсио-Варела в этом первенстве еще не знал радости победы, расписав четыре мировые и потерпев два фиаско, забил четыре мяча, пропустил — шесть.

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    • Перед данным поединком «зелено-желтые» потерпели выездное поражение от лидирующей на данный момент «Химнасии и Эсгримы» со счетом 0:1, что стало второй неудачей за последние три игры.

    В кубковом розыгрыше «Дефенса и Хустисия» также преодолела один этап, разгромив на своем поле 4:1 «Сакачиспас» из второго дивизиона.

    «Аргентинос Хуниорс» не выиграл ни одной из пяти последних очных встреч против «Дефенса и Хустисия», трижды уступив при двух ничьих. Причем во всех этих поединках более двух мячей не забивалось.

    Прогноз и ставка на «Аргентинос Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аргентинос Хуниорс» — 2.30, победа «Дефенса и Хустисия» — 3.00, ничья — 3.43.

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    Проход: «Аргентинос Хуниорс» — 1.80; «Дефенса и Хустисия» — 1.95.

    В данном противостоянии ставим на проход хозяев, который уже просто обязаны прервать негативный период против предстоящего противника.

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    «Аргентинос Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. «Аргентинос Хуниорс» прервет негативную серию с «Дефенса и Хустисия»?
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