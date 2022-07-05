ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах и Юрген Клопп Безотказная машина. Клопп и «Ливерпуль» сделали ставку на Салаха Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс? РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона
  • 12:41
    • РФС назвал имя арбитра на матч за Суперкубок России
  • 12:32
    • Гус Тиль перешел из «Спартака» в ПСВ Эйндховен
  • 12:14
    • «Манчестер Сити» подписал Кэлвина Филлипса из «Лидса»
  • 11:46
    • ЦСКА предложил Магнуссону новый контракт
  • 11:01
    • «Арсенал» сообщил о переходе Габриэла Жезуса
  • 10:19
    • Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
  • 01:29
    • Джокович вышел в четвертьфинал «Уимблдона»-2022
    Все новости спорта

    Гибралтарцы снова смогут удивить?

    «Шкупи» — «Линкольн». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, Лиги чемпионов, 5 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Шкупи» — «Линкольн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Линкольн»
    5 июля македонский «Шкупи» на своем поле примет «Линкольн» из Гибралтара в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2022/23. Начало — в 21:45 по мск. «Шкупи» — «Линкольн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Июля 2022 года
    Шкупи
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Шкупи 21:45 Линкольн Линкольн
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Шкупи»

    «Шкупи» был основан только в 2012 году после объединения двух команд. И в прошлом сезоне он выиграл дебютные для себя золотые награды, хотя ранее выше четвертой строки не поднимался.

    В еврокубках же коллектив из города Скопье поучаствовал только четыре раза и только единожды смог преодолеть хотя бы один этап квалификации.

    Коэффициенты матча Шкупи — Линкольн

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.90
  • Ставка
    •

    Случилось данной событие в прошлом году, когда «синие» на первой стадии отбора прошли косовкий «Ллапи», выиграв 2:0 дома и расписав на выезде мировую со счетом 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    На следующей же стадии «Шкипи» без особых шансов был бит португальской «Санта-Кларой», дважды ей проиграв — 0:3 и 0:2.

    «Линкольн»

    «Линкольн» — самый титулованный футбольный клуб чемпионата Гибралтара. В послужном списке команды 23 победы в национальном первенстве, а также 17 выигрышей в Кубке страны.

    До прошлого сезона «красные черти» в еврокубках более двух раундов отбора не проходили, но в минувшей компании они смогли добраться до групповой стадии Лиги конференций.

  • Безотказная машина. Клопп и «Ливерпуль» сделали ставку на Салаха
  • Почему «Ливерпуль» сделал Салаха своим самым высокооплачиваемым игроком в истории в возрасте 30 лет
  • Сегодня

    • Стартовали гибралтарцы с квалификации Лиги чемпионов, пройдя там сперва «Фолу» из Люксембурга (5:0 и 2:2), но затем проиграв румынскому «ЧФР Клуж» (1:2 и 0:2).

    Перебравшись в Лигу Европы «Линкольн» проиграл братиславскому «Словану», но в ЛК смог одолеть «Ригу» и попал в группу, где в компании с тем же «Слованом», «Копенгагеном» и ПАОКом проиграл все шесть встреч.

    Прогноз и ставка на «Шкупи» — «Линкольн»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шкупи» предлагают — 1.50.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Линкольна» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.20.

    «Линкольн» пошумел в прошлом сезоне и наверняка намерен повторить свой успех в этом. В Македонии гибралтарцам будет непросто рассчитывать на благоприятный исход, но свой гол они вполне забить могут.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Гарин — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чэнду Беттер Сити — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Накашима — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кублер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Химки — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ордабасы — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бадоса — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Тан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гетеборг — Дегерфорс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.41
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шкупи» — «Линкольн»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. Гибралтарцы снова смогут удивить?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры