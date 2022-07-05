5 июля македонский «Шкупи» на своем поле примет «Линкольн» из Гибралтара в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2022/23. Начало — в 21:45 по мск. «Шкупи» — «Линкольн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шкупи»

«Шкупи» был основан только в 2012 году после объединения двух команд. И в прошлом сезоне он выиграл дебютные для себя золотые награды, хотя ранее выше четвертой строки не поднимался.

В еврокубках же коллектив из города Скопье поучаствовал только четыре раза и только единожды смог преодолеть хотя бы один этап квалификации.

Коэффициенты матча Шкупи — Линкольн 1 1.48 X 4.30 2 6.90 Ставка

Случилось данной событие в прошлом году, когда «синие» на первой стадии отбора прошли косовкий «Ллапи», выиграв 2:0 дома и расписав на выезде мировую со счетом 1:1.

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На следующей же стадии «Шкипи» без особых шансов был бит португальской «Санта-Кларой», дважды ей проиграв — 0:3 и 0:2.

«Линкольн»

«Линкольн» — самый титулованный футбольный клуб чемпионата Гибралтара. В послужном списке команды 23 победы в национальном первенстве, а также 17 выигрышей в Кубке страны.

До прошлого сезона «красные черти» в еврокубках более двух раундов отбора не проходили, но в минувшей компании они смогли добраться до групповой стадии Лиги конференций.

Стартовали гибралтарцы с квалификации Лиги чемпионов, пройдя там сперва «Фолу» из Люксембурга (5:0 и 2:2), но затем проиграв румынскому «ЧФР Клуж» (1:2 и 0:2).

Перебравшись в Лигу Европы «Линкольн» проиграл братиславскому «Словану», но в ЛК смог одолеть «Ригу» и попал в группу, где в компании с тем же «Слованом», «Копенгагеном» и ПАОКом проиграл все шесть встреч.

Прогноз и ставка на «Шкупи» — «Линкольн»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шкупи» предлагают — 1.50.

На викторию «Линкольна» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.20.

«Линкольн» пошумел в прошлом сезоне и наверняка намерен повторить свой успех в этом. В Македонии гибралтарцам будет непросто рассчитывать на благоприятный исход, но свой гол они вполне забить могут.