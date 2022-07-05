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    Прервется ли «Даллас» безвыигрышную серию?

    «Даллас» — «Интер Майами». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, МЛС, 5 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Интер Майами»
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    «Даллас» сыграет на своем поле с «Интер Майами» в рамках 18-го тура чемпионата США. Матч пройдет 5 июля, начало — в 04:00 мск. «Даллас» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 05 Июля 2022 года
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    «Даллас»

    «Быки» занимают 5-е место в турнирной таблице той же конференции МЛС, набрав при этом 26 очков за 17 матчей. Этот коллектив забил в ворота своих соперников 27 голов, а в свои пропустил — 20.

    У «Далласа» в последнее время дела идут неважно. Хозяева этого матча смогли лишь 2 раза из последних 7-ти поединков добыть победы над «Лос-Анджелесом Галакси» (1:3) и «Орландо Сити» (1:3).

    И в последних трех турах техасцы не знают побед при двух поражениях и одной ничьей.

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    Что еще хуже, «Быки» перестали бороться за Кубок США, на стадии 1/16 проиграв «Спортингу Канзас-Сити» в дополнительное время и завершив поединок с общим счетом 4:2.

    «Интер Майами»

    «Интер» тем временем находится на восьмой строчке на Востоке, набрав в 16-ти матчах 21 очко.

    До позапрошлого тура у команды Фила Нэвилла была беспроигрышная серия в четыре матча. Правда, в конце мая она вылетела из Кубка США от «Орландо Сити».

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    • В позапрошлом поединке МЛС коллектив потерпел поражение от «Атланты Юнайтед» (0:2).

    Тем не менее, в прошлом туре франчайз одержал победу над «Миннесотой Юнайтед» (2:1) на своем поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Даллас» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли «Даллас» безвыигрышную серию?
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