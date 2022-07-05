«Даллас» сыграет на своем поле с «Интер Майами» в рамках 18-го тура чемпионата США. Матч пройдет 5 июля, начало — в 04:00 мск. «Даллас» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Быки» занимают 5-е место в турнирной таблице той же конференции МЛС, набрав при этом 26 очков за 17 матчей. Этот коллектив забил в ворота своих соперников 27 голов, а в свои пропустил — 20.

У «Далласа» в последнее время дела идут неважно. Хозяева этого матча смогли лишь 2 раза из последних 7-ти поединков добыть победы над «Лос-Анджелесом Галакси» (1:3) и «Орландо Сити» (1:3).

И в последних трех турах техасцы не знают побед при двух поражениях и одной ничьей.

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Что еще хуже, «Быки» перестали бороться за Кубок США, на стадии 1/16 проиграв «Спортингу Канзас-Сити» в дополнительное время и завершив поединок с общим счетом 4:2.

«Интер Майами»

«Интер» тем временем находится на восьмой строчке на Востоке, набрав в 16-ти матчах 21 очко.

До позапрошлого тура у команды Фила Нэвилла была беспроигрышная серия в четыре матча. Правда, в конце мая она вылетела из Кубка США от «Орландо Сити».

В позапрошлом поединке МЛС коллектив потерпел поражение от «Атланты Юнайтед» (0:2).

Тем не менее, в прошлом туре франчайз одержал победу над «Миннесотой Юнайтед» (2:1) на своем поле.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.