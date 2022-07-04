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    Продлят ли «ангелы» свое победное шествие?

    «Гетеборг» — «Дегерфорс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионат Швеции, 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гетеборг» — «Дегерфорс»
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    «Гетеборг»
    В понедельник, 4 июля, в рамках 12-го тура чемпионата Швеции по футболу «Гетеборг» на своем поле сразится с «Дегерфорсом». Игра начнется в 20:00 по мск. «Гетеборг» — «Дегерфорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 04 Июля 2022 года
    Гётеборг
  • Гётеборг
    •  Гётеборг 20:00 Дегерфорс Дегерфорс
  • Швеция. Аллсвенскан
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    «Гетеборг»

    У «Гетеборга» на счету после 11 проведенных игр 17 баллов, с которыми он разместился на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Швеции, отставая на четыре очка от третьей строки.

    «Ангелы» весьма успешно стартовали, набрав в первых четырех турах десять очков. Однако затем они сильно сдали, выдав 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой четыре раза уступали.

    После этого «сине-белые» добились двух викторий, поочередно одолев на своей арене аутсайдера «Сундсвалля» 2:0 и середняка «Сириус» 2:1 на выезде в прошлом туре.

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    На своем поле «Гетеборг» в этом чемпионате потерпел пока лишь одно поражение, а также по два раза побеждал и играл вничью.

    «Дегерфорс»

    «Дегерфорсу» в этом первенстве предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас он с семью зачетными пунктами идет третьим с конца, отставая на четыре балла от безопасной строки.

    В текущем первенстве «красно-белые» смогли добыть лишь две виктории, оба раза обыграв коллективы, которые идут еще ниже в турнирке. Также раз они сыграли вничью и восемь раз уступали.

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  • 29/06/2022

    • В своей последней проведенной игре команда на своем поле смогла расписать мировую с крепким АИКом, сыграв 1:1, перед этим же она дважды подряд терпела фиаско.

    На выезде «Дегерфорс» в этом первенстве из пяти проведенных встреч выиграл одну и потерпел четыре поражения.

    В истории противостояний этих клубов насчитывается шесть очных матчей, три из которых выиграл «Гетеборг», дважды была мировая и одни раз верх брал «Дегерфорс».

    Прогноз и ставка на «Гетеборг» — «Дегерфорс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гетеборга» предлагают — 1.64.

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    На викторию «Дегерфорса» дают — 5.05, ничья оценена — в 4.24.

    Похоже, что «Гетеборг» пришел в себя после провального отрезка в апреле-мае, выиграв последние две игры. Поэтому прогнозируем, что «ангелы» продолжат свое победное шествие, ведь соперник у них для этого весьма подходящий.

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    «Гетеборг» — «Дегерфорс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. Продлят ли «ангелы» свое победное шествие?
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