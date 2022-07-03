В воскресенье, 3 июля в Москве состоится предсезонный товарищеский матч, в котором местный «Локомотив» будет принимать воронежский «Факел». Игра начнется в 16:30 по мск. «Локомотив» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Железнодорожники» закончили прошлый сезон на 6-м месте, ни на что не претендуя. В последних турах они дома поделили очки с «Динамо» (3:3) и на выезде одолели «Крылья Советов» (1:0).

Летом команду покинули, уйдя в аренду, Ян Кухта и Дмитрий Рыбчинский, а также Мацей Рыбус. В атаку был куплен Марко Раконьяц, а в защиту — Лукас Фассон. Из-за травмы надолго выпал Жемалетдинов.

Коэффициенты матча Локомотив — Факел 1 1.60 X 3.70 2 5.50 Ставка

Накануне матча с «Факелом» московский клуб заключил контракт с новым главным тренером Йозефом Циннбауэром, который будет формально возглавлять команду.

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В июне «Локомотив» уже провел контрольный матч с «Велесом», ранее одолевшим ЦСКА. Железнодорожники победили со счетом 2:1.

«Факел»

Воронежский клуб закончил прошлый сезон на 2-м месте в таблице ФНЛ и вышел в Премьер-лигу напрямую с 74 очками в 38 матчах и разницей мячей 60-33.

В последних турах «Факел» выдал четырехматчевую победную серию, дома обыграв со счетом 1:0 «Волгарь» и КАМАЗ, а на выезде справившись со «СКА-Хабаровском» (2:1) и «Балтикой» (1:0).

В межсезонье в команду пришел нападающие Гонгадзе и Панюков, у «Спартака» был арендован голкипер Свинов. Никитин, Ещенко и Файзуллин ушли по истечении сроков аренд, Разборов и Дядюн — по окончании сроков контрактов.

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В июне воронежский клуб также провел лишь один контрольный матч, проиграв «Ростову» со счетом 0:2. «Факел» пропустил первый мяч уже на первой минуте, в второй — на исходе получаса, и не смог отыграться.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Факела» — 5.40.

Всего команды в новейшей истории встречались 8 раз — 3 победы на счету «Локо», еще 2 у «Факела», три матча закончились вничью.

Прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет низовой матч. .