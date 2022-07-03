ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона Иван ФедотовТак не доставайся ж ты никому. ЦСКА пытается отправить вратаря Федотова в армию Габриэл ЖезусЖезус — то, что нужно «Арсеналу»
  • 23:36
    • Сборная Англии выиграла юношеский Евро-2022
  • 20:59
    • Министры спорта 33 стран потребовали приостановить членство России в спортивных федерациях
  • 22:46
    • «Зенит» стал победителем турнира «Кубок Матч Премьер»
  • 22:08
    • «Сочи» по пенальти одолел «Пари НН» в «Кубке Матч Премьер»
  • 22:01
    • Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона
  • 18:02
    • Крал приостановил контракт со «Спартаком»
  • 17:16
    • «Наполи» объявил о подписании Кварацхелии
    Все новости спорта

    «Локо» проэкзаменует новичка Премьер-лиги

    «Локомотив» — «Факел». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Локомотив Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Факел Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»
    В воскресенье, 3 июля в Москве состоится предсезонный товарищеский матч, в котором местный «Локомотив» будет принимать воронежский «Факел». Игра начнется в 16:30 по мск. «Локомотив» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Июля 2022 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 16:30 Факел Факел
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» закончили прошлый сезон на 6-м месте, ни на что не претендуя. В последних турах они дома поделили очки с «Динамо» (3:3) и на выезде одолели «Крылья Советов» (1:0).

    Летом команду покинули, уйдя в аренду, Ян Кухта и Дмитрий Рыбчинский, а также Мацей Рыбус. В атаку был куплен Марко Раконьяц, а в защиту — Лукас Фассон. Из-за травмы надолго выпал Жемалетдинов.

    Коэффициенты матча Локомотив — Факел

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    Накануне матча с «Факелом» московский клуб заключил контракт с новым главным тренером Йозефом Циннбауэром, который будет формально возглавлять команду.

    Все прогнозы на футбол

    В июне «Локомотив» уже провел контрольный матч с «Велесом», ранее одолевшим ЦСКА. Железнодорожники победили со счетом 2:1.

    «Факел»

    Воронежский клуб закончил прошлый сезон на 2-м месте в таблице ФНЛ и вышел в Премьер-лигу напрямую с 74 очками в 38 матчах и разницей мячей 60-33.

  • Зиц-председатель. Зачем «Локомотиву» тренер-ноунейм?
  • Очередной немецкий специалист в чемпионате России — но есть нюанс
  • Вчера

    • В последних турах «Факел» выдал четырехматчевую победную серию, дома обыграв со счетом 1:0 «Волгарь» и КАМАЗ, а на выезде справившись со «СКА-Хабаровском» (2:1) и «Балтикой» (1:0).

    В межсезонье в команду пришел нападающие Гонгадзе и Панюков, у «Спартака» был арендован голкипер Свинов. Никитин, Ещенко и Файзуллин ушли по истечении сроков аренд, Разборов и Дядюн — по окончании сроков контрактов.

    Все футбольные трансферы

    В июне воронежский клуб также провел лишь один контрольный матч, проиграв «Ростову» со счетом 0:2. «Факел» пропустил первый мяч уже на первой минуте, в второй — на исходе получаса, и не смог отыграться.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Факела» — 5.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Всего команды в новейшей истории встречались 8 раз — 3 победы на счету «Локо», еще 2 у «Факела», три матча закончились вничью.

    Прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет низовой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.96 и ТМ 2,5 за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Чеджу Юнайтед — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гарин — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Санджу Санму — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Похан Стилерс — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бриедис — Опетайя
  • Бокс
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Далянь Ифан — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гаске — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ростов — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Молчан — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Де Минаур — Броади
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гауфф — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Факел»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на футбол. «Локо» проэкзаменует новичка Премьер-лиги
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры