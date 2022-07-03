«Кайрат»
Алмаатинцы нынешний чемпионат проводят крайне неудачно. Нынешнее 8 место в этом плане является показательным.
С атакой у команды дела обстоят проблематично. «Кайрат» в 14 матчах забил всего 13 мячей.
В минувшем туре «Кайрат» вновь не добился победы. Команда Кирилла Кекера расписала мировую с «Таразом» (1:1).
Матчи с «Акжайыком» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись викториями.
«Акжайык»
«Акжайык» в нынешнем сезоне борется за выживание. На данный момент команда находится на 13 месте.
Причем «Акжайык» забивает реже всех в лиге — 5 мячей. Зато с обороной все в относительном порядке — 12 пропущенных мячей в 13 матчах.
В минувшем туре чемпионата Казахстана «Акжайык» не смог добыть хотя бы балл. Дома команда уступила «Ордабасам» (0:1).
Слабая атака не позволяет команде выбраться из опасной зоны. Да и в матче с «Кайратом» «Акжайыку» не светит ничего позитивного.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.56, на ничью за 3.96, а на «Акжайык» — за 5.90.
«Кайрат» наверняка
«Акжайык» забивает с огромной натугой.
«Кайрат» наверняка будет активно атаковать с начала матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Кайрата» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.