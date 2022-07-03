«Кайрат» сыграет на своем поле с «Акжайыком» в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 июля, начало — в 18:00 мск. «Кайрат» — «Акжайык»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

Алмаатинцы нынешний чемпионат проводят крайне неудачно. Нынешнее 8 место в этом плане является показательным.

С атакой у команды дела обстоят проблематично. «Кайрат» в 14 матчах забил всего 13 мячей.

В минувшем туре «Кайрат» вновь не добился победы. Команда Кирилла Кекера расписала мировую с «Таразом» (1:1).

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Матчи с «Акжайыком» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись викториями.

«Акжайык»

«Акжайык» в нынешнем сезоне борется за выживание. На данный момент команда находится на 13 месте.

Причем «Акжайык» забивает реже всех в лиге — 5 мячей. Зато с обороной все в относительном порядке — 12 пропущенных мячей в 13 матчах.

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Акжайык» не смог добыть хотя бы балл. Дома команда уступила «Ордабасам» (0:1).

Слабая атака не позволяет команде выбраться из опасной зоны. Да и в матче с «Кайратом» «Акжайыку» не светит ничего позитивного.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.56, на ничью за 3.96, а на «Акжайык» — за 5.90.

«Кайрат» наверняка постарается улучшить свое турнирное положение .

«Акжайык» забивает с огромной натугой.

«Кайрат» наверняка будет активно атаковать с начала матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Кайрата» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.