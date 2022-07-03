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    «Неман» традиционно одолеет гомельчан

    «Гомель» — «Неман». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, чемпионат Белоруссии, 3 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — «Неман»
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    «Неман»
    «Гомель» сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 июля, начало — в 20:00 мск. «Гомель» — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Июля 2022 года
    Гомель
  • Белоруссия. Кубок
    •  Гомель 20:00 Неман Неман
  • Гродно
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    «Гомель»

    Эта команда пока выглядит не больше, чем середняк лиги. 8 место в таблице говорит как раз о такой диспозиции.

    «Гомель» многовато пропускает в свои ворота. В 12 матчах гомельчане пропустили 14 раз.

    Минувший тур чемпионата принес команде успех. «Гомель» дома минимально переиграл «Торпедо-БелАЗ».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Немана» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Гомель» выиграл лишь один раз при трех поражениях.

    «Неман»

    Одна из самых «колючих» команд лиги верна себе. «Неман» вполне способен дать бой любому сопернику, что доказывал не раз на деле.

    В чемпионате «Неман» на данный момент занимает 7 место в таблице. Причем забивает команда исправно — 17 мячей в 12 поединках.

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    • Минувший тур сложился для команды неплохо. Дома «Неман» отобрал два очка у БАТЭ (0:0).

    В составе команды стоит отметить Павла Савицкого. В его активе уже 5 забитых мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Неман» за 2.23, на ничью за 3.13, а на «Гомель» — за 3.22.

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    «Гомель» не балует стабильностью результатов.

    «Неман» не проигрывает уже почти два месяца.

    «Неман» традиционно успешно играет с гомельчанами. Наши прогноз и ставка — Победа «Немана» с коэффициентом 2.23.

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    «Гомель» — «Неман»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на футбол. «Неман» традиционно одолеет гомельчан
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